Esportes

Fla e Inter iniciam disputa por vaga nas quartas da Libertadores

Rádio Nacional transmite as emoções do clássico brasileiro
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Publicado em 13/08/2025 - 07:30
Rio de Janeiro
internacional, flamengo, brasileiro
© Ricardo Duarte/Internacional/Direitos Reservados

Flamengo e Internacional iniciam, nesta quarta-feira (13) a partir das 21h30 (horário de Brasília), uma verdadeira trilogia, com três partidas consecutivas no espaço de sete dias por duas competições diferentes. O primeiro capítulo, válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América e que contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional, terá como palco o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O Flamengo chega a esta etapa do torneio continental após terminar a fase de grupos na segunda posição do Grupo C. Apesar de ter feito os mesmos 11 pontos que a LDU (Equador) acabou atrás pelo critério do saldo de gols.

O Rubro-Negro não poderá contar com o meia uruguaio De Arrascaeta, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Nico de La Cruz e Danilo também seguem fora, mas por causa de lesões.

Desta forma, a provável formação do Flamego para a partida é: Rossi; Alex Sandro, Léo Pereira, Léo Ortiz e Emerson Royal; Allan, Jorginho e Luiz Araújo; Samuel Lino, Plata e Pedro.

O Rubro-Negro da Gávea chega de vitória, por 2 a 1, sobre o Mirassol. Este resultado garantiu ao Flamengo o simbólico título de campeão do primeiro turno do Brasileiro e amenizou a eliminação pela Copa do Brasil. Logo após o jogo, no último sábado (10), o técnico Filipe Luís falou das cobranças da torcida.

“A torcida tem total direito de expressar suas opiniões e expectativas. Desde que cheguei ao Rio de Janeiro, em 2019, testemunhei protestos contra a equipe após uma derrota na Libertadores. Conheço a história do Flamengo e sei da exigência da torcida. A cobrança sempre existirá e essa é a essência do torcedor flamenguista, que busca sempre o melhor para o clube”.

O Inter também inicia esta trilogia após ser eliminado da Copa do Brasil. Porém, seu último compromisso terminou com uma vitória, de 3 a 1 sobre o Bragantino pelo Brasileirão. Além de confiança para o confronto na Liberta, o triunfo do time gaúcho amenizou as pressões sobre o técnico Roger Machado.

“Com o tempo, desenvolvemos uma carcaça. É claro que não é agradável ser alvo de críticas, mas me adaptei a essa situação. Não me acostumarei, pois sinto as cobranças. Mas me adaptei e consigo gerenciar melhor esses momentos. Se a torcida cobra, é porque espera uma resposta”.

Diante do Flamengo, o Colorado deve iniciar com a seguinte formação: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Tabata e Alan Patrick; Wesley e Ricardo Mathias.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Flamengo e Internacional com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Bruno Mendes. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

esportes Futebol Rádio Nacional Flamengo internacional Copa Libertadores
