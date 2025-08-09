Flamengo recebe Mirassol pela última rodada do 1º turno do Brasileirão

A primeira vez ninguém esquece. Prestes a completar 90 anos, o Mirassol vai jogar no Maracanã pela primeira vez na história do clube. O adversário, o Flamengo, também será inédito para o time da cidade do interior paulista, onde toda população (63 mil) poderia ocupar o mítico estádio carioca. A Rádio Nacional transmite o primeiro duelo entre o Rubro-Negro, atual líder do Campeonato Brasileiro, com 37 pontos, e o Leão, que ocupa a quinta posição, com 28 pontos. A partida, às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (9) terá narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos e reportagem de Bruno Mendes.

O Rubro-Negro chega à partida precisando curar a tristeza pela eliminação na Copa do Brasil, na última quinta-feira (7), para o Atlético Mineiro. Para o volante Jorginho, é hora de seguir em frente, O jogador não estará em campo neste sábado (9), pois cumpre suspensão por ter levado o terceiro cartão amarelo na última rodada, no empate em 1 a 1 com o Ceará.

“Não adianta ficar reclamando, chorando. É hora de trabalhar ainda mais, recuperar o máximo possível das energias e estar preparado para cada partida, buscando a vitória”, disse o volante após o revés na Copa do Brasil.

Além de Jorginho, a escalação de Bruno Henrique e Luiz Araújo são dúvidas. Os dois não viajaram para Belo Horizonte para o jogo contra o Galo. Por outro lado, Carrascal deve estrear com a camisa do Fla. O colombiano integra o último dos quatro reforços trazidos pelo clube nesta janela do meio do ano. O meia-atacante, ao lado de Samuel Lino e Emerson Royal custaram R$ 277 milhões, já que o espanhol Saul veio sem custos de aquisição.

A provável escalação do Flamengo para a partida inclui Rossi no gol; Alexandro na lateral direita; Léo Pereira e Léo Ortiz na dupla de zaga; Emerson Royale na lateral esquerda; Alain, Saúl e Samuel Lino no meio-campo; e Arrascaeta, Plata e Pedro no ataque.

Surpresa do Brasileirão, o Mirassol entra em campo embalado após derrotar o Vasco em casa, por 3 a 2, no último sábado (2). Durante o jogo, o técnico Rafael Guanaes levou o terceiro cartão amarelo e não vai dirigir a equipe à beira do gramado. Caberá ao auxiliar Ivan Baitello comandar o time.

“É a mesma dinâmica, com a diferença que o professor não vai estar em campo, mas o Mirassol vai manter a mesma postura do que nos outros jogos”, pontuou Baitello.

Quem retorna, depois de cumprir suspensão, é Reinaldo. O lateral-esquerdo artilheiro já marcou sete gols no Brasileirão. Com 138 jogos com a camisa do Leão, o volante Neto Moura também vai estar entre os titulares.

“Chegar à Série A não é fácil. Muita gente falava que os jogadores teriam um rendimento abaixo, mas a gente sabe do nosso trabalho, do que fazemos no dia a dia. Trabalhamos muito para manter o clube na primeira divisão. É um clube correto, bem estruturado, e fico feliz em fazer parte disso”, afirmou Moura..

O provável time do Mirassol deste sábado (9) dever ser com Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa.