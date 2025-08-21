logo ebc
Flamengo volta a derrotar o Internacional e avança na Libertadores

Rubro-Negro triunfa por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Pedro
Publicado em 21/08/2025 - 00:10
Rio de Janeiro
O Flamengo está nas quartas de final da Copa Libertadores. E a classificação veio com outra grande atuação diante do Internacional, desta vez uma vitória por 2 a 0 em pleno estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. Com este resultado, o Rubro-Negro fechou o confronto brasileiro pelas oitavas da competição continental com um placar agregado de 3 a 0.

Agora, na próxima etapa do torneio, o Rubro-Negro da Gávea medirá forças com o Estudiantes (Argentina), que passou pelo Cerro Porteño (Paraguai) nas oitavas de final.

Domínio Rubro-Negro

Mesmo diante de um Colorado que contou com grande apoio de sua torcida, o Flamengo foi superior desde os primeiros minutos do confronto. Para isto, a equipe comandada por Filipe Luís optou por tentar manter a posse de bola. Em alguns momentos a equipe da Gávea recuava as linhas para tentar atrair o Inter e abrir espaços para realizar lançamentos para um trio de ataque muito rápido formado por Samuel Lino, Plata e Bruno Henrique.

A aposta se mostrou acertada, pois o time de Roger Machado pouco tocou na bola antes do intervalo e nenhum perigo levou ao goleiro Rossi. E o principal sinal de que a postura do Rubro-Negro era correta foi o gol de Arrascaeta. Aos 26 minutos Samuel Lino se livrou da marcação e bateu com força para defesa parcial do goleiro Rochet, Plata aproveitou o rebote para tocar de cabeça para o meio-campista uruguaio, que bateu de primeira para abrir o marcador.

Após o intervalo o técnico Roger Machado colocou mais jogadores de frente, mas esta opção fez com que o Internacional se perdesse de vez na partida, pois ficou sem capacidade de articular ações no meio de campo, onde o Flamengo sobrava.

E aos 42 minutos da etapa final o centroavante Pedro sacramentou a classificação, quando aproveitou bola cruzada na área para apenas desviar para o fundo do gol defendido pelo goleiro uruguaio Rochet.

esportes futebol Copa Libertadores flamengo internacional
