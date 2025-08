Fluminense e Internacional decidem vaga às quartas da Copa do Brasil

O Maracanã recebe hoje, às 21h30 (horário de Brasília), o jogo da volta entre Fluminense e Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Em vantagem, o Flu garante a classificação com qualquer empate, já que no primeiro duelo na semana passada, em Porto Alegre, levou a melhor sobre o Colorado, com vitória por 2 a 1, com dois gols do atacante Everaldo. Em caso de vitória do Inter, por diferença de um gol, a vaga será decidida nas penalidades. O confronto decisivo terá transmissão ao vivo da Rádio Nacional, a partir das 21h15, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Rodrigo Campos.

🎵GUERREIRO NÃO FOGE DA LUTA

NÃO PODE CORRER🎵



É #DIADEFLU NA COPA DO BRASIL! É DIA DE GARANTIR A VAGA NA PRÓXIMA FASE! VAAAAAMOS, TRICOLOR! pic.twitter.com/TwVldnn0Ww — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 6, 2025

O técnico Renato Gaúcho terá o desfalque do veterano Thiago Silva. Foi constatada uma lesão no jogador, sofrida durante a vitória sobre o Grêmio (1 a 0) no último sábado (2). O zagueiro de 40 anos deve ficar fora do time por quase um mês. Sem o “Monstro” - apelido dado pela torcida a Thiago Silva - Freytes e Manoel devem formar a dupla de zaga do Tricolor. A equipe deve contar ainda com Fábio; Samuel Xavier, e Guga; Hércules, Martinelli e Nonato; Serna, Keno e Everaldo

“Em algumas situações, a equipe se vê forçada a realizar alterações, seja por questões disciplinares, seja por lesões. A partir de agora, a intenção é manter uma base tática estável, sempre que possível, e promover modificações apenas quando estritamente necessário. Essas mudanças ocorrerão em casos de suspensões, ou quando houver risco de lesão para algum jogador, preservando, no entanto, a espinha dorsal da equipe”, disse Gaúcho, durante coletiva no domingo (6).

𝐃𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑! 👊🏾❤️‍🔥👊🏾❤️‍🔥👊🏾❤️‍🔥



No Maracanã, o #ClubedoPovo decide vaga às quartas de final da Copa do Brasil diante do Fluminense, a partir das 21h30. 𝐕𝐀𝐌𝐎𝐒, 𝐌𝐄𝐔 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑! #TeApoiaremosDeCoração 🇦🇹



🔗 Aproveite o #DiaDeInter e jogue com responsabilidade na… pic.twitter.com/W3NrQHoTJD — Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 6, 2025

Já o Inter entra em campo pressionado. No último domingo (2), quatro dias após a derrota para o Flu pela Copa do Brasil, a equipe gaúcha voltou a perder em casa ao ser superada pelo Sâo Paulo por 2 a 1. O clima é de cobrança, principalmente, sobre o treinador Roger Machado

“A permanência de qualquer treinador depende de vitórias. E eliminações acarretam prejuízos. Me sinto prestigiado, as conversas são quase diárias, reuniões frequentes sobre planejamento, sobre divisão de responsabilidades. Já passamos por outras instabilidades e o que me dá confiança é que o momento técnico dos jogadores volte a dar boas atuações e assim possamos vencer na Copa do Brasil”, projetou Machado, em coletiva de imprensa.

O Colorado deve começar a partida desta noite com Rochet; Vitão, Mercado e Juninho; Aguirre, Thiago Maia, Richard (Bruno Henrique), Alan Patrick e Bernabei; Carbonero e Borré.