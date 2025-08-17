logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores

Rádio Nacional acompanha partida válida pelo Campeonato Brasileiro
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Publicado em 17/08/2025 - 07:30
undefined
internacional, flamengo, libertadores
© Ricardo Duarte/Internacional/Direitos Reservados

A trilogia entre Internacional e Flamengo chega ao segundo capítulo neste domingo (17), a partir das 18h30 (horário de Brasília) no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. O duelo desta vez é pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e contará com transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Na primeira partida entre as equipes, pela ida das oitavas de final da Libertadores da América, no meio da semana, quem se deu melhor foi o Rubro-Negro, que derrotou o Colorado por 1 a 0 no estádio do Maracanã com um gol de cabeça de Bruno Henrique. Este resultado confere ao time da Gávea a vantagem de avançar à próxima fase da competição continental com um empate. Porém, a decisão de quem segue em busca da Glória Eterna se dará apenas na próxima quarta-feira (20). No jogo deste domingo, o técnico Filipe Luís deve colocar em campo o que tem de melhor.

“Somos líderes [do Brasileiro] e precisamos defender a liderança. Não podemos abrir mão do Brasileiro e acredito, sim, que temos elenco para ir e tentar vencer os dois jogos, tenho jogadores muito fortes que aguentam e vamos com força máxima”, declarou o comandante do Rubro-Negro em entrevista coletiva.

Para o compromisso do Brasileiro o meio-campista Arrascaeta está de volta. Suspenso por acúmulo de cartões amarelos, o uruguaio não enfrentou o Colorado pela Libertadores. “Enfrentaremos um time que não cede muitos espaços e que tem um treinador muito inteligente”, elogiou o camisa 10 do Flamengo, que também destacou que é necessário deixar o joga da volta da Libertadores para depois: “Antes temos um compromisso importante pelo Brasileirão para continuar na parte de cima. Acredito que seja um jogo bastante pegado”.

Pelo lado Colorado, o técnico Roger Machado tende a escalar um time misto, em especial do meio para frente. Atacantes como o colombiano Rafael Borré e o equatoriano Enner Valência, que viraram reservas, podem começar como titulares. Quem está fora, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, é o meia-atacante Bruno Tabata.

“Cada um adotará um planejamento. Precisamos criar cenários para ver como ocorrerá, mas temos muito material para trabalhar os próximos jogos. Tendências, correções, espaços, comportamentos”, declarou o técnico Roger Machado.

A CBF definiu Rodrigo Pereira Lima como árbitro para o confronto entre Internacional e Flamengo.

Transmissão da Nacional

A Rádio Nacional conta as emoções deste clássico nacional com a narração de André Marques, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Relacionadas
flamengo, internacional, liberadores
Fla vence e abre vantagem sobre Inter nas oitavas da Libertadores
botafogo, ldu, libertadores
Botafogo vence LDU na Libertadores com gol relâmpago
são paulo, atlético nacional, libertadores
Rafael defende pênalti e São Paulo garante empate na Libertadores
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol campeonato brasileiro Copa Libertadores Rádio Nacional internacional flamengo
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ), 16/08/2025 - Samba na Gamboa, da TV Brasil, celebra obra de Candeia no dia em que bamba faria 90 anos. Frame TV Brasil
Cultura Samba na Gamboa faz homenagem a Candeia, que completaria 90 anos
dom, 17/08/2025 - 08:00
Brasília (DF) 27/02/2025 - Exposição em SP, que abre hoje ao público, celebra os 60 anos da Jovem Guarda. Foto: Museu da Imagem/Divulgação
Geral Hoje é Dia: 90 anos de Candeia e Jovem Guarda são destaques da semana
dom, 17/08/2025 - 07:30
internacional, flamengo, libertadores
Esportes Inter e Fla jogam na capital gaúcha antes de decisão pela Libertadores
dom, 17/08/2025 - 07:30
La Paz, Bolivia.- In the photo taken on November 8, 2020, the assumption of Luis Arce to the presidency of Bolivia. After winning the October 18 elections, the president-elect and his vice, David Choquehuanca, received the presidential attributes in front of a crowd that gathered in front of the Quemado Palace in La Paz. Jeanine Añez did not attend the ceremony. Ulan Pool / Latin America News Agency via Reuters Connect
Internacional Bolívia vai às urnas com direita favorita e 23% dos votos indefinidos
dom, 17/08/2025 - 07:20
Brasília (DF), 15/08/2025 - TV Brasil transmite terceira partida decisiva entre Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF. Arte/Agência Brasil
Esportes TV Brasil transmite Sesi Araraquara e Sampaio Basquete pela LBF
dom, 17/08/2025 - 07:00
Jose Arimateia na 2ª fase do Circuito Nacional Loterias Caixa de Halterofilismo 2025
Esportes Brasil chega a 6 ouros em Copa do Mundo de halterofilismo paralímpico
sab, 16/08/2025 - 22:21
Ver mais seta para baixo