Invicto, Brasil disputa finais do Campeonato das Américas de goalball

As seleções brasileiras masculina e feminina de goalball entram em quadra na tarde desta terça-feira (5) em busca do título do Campeonato das Américas, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista. A final masculina será o clássico sul-americano Brasil x Argentina, a partir da 14h30 (horário de Brasília). Na sequência, às 16h, a seleção feminina encara o Canadá na decisão do título. A competição tem entrada gratuita e transmissão ao vivo online (on streaming) no canal YouTube da Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes (CBDV).

Invictas, as seleções brasileiras asseguraram a classificação às finais desta segunda (4). O escrete masculino se classificou pela manhã, após golear os Estados Unidos por 14 a 4 na semifinal.

“Isso é fruto do nosso trabalho em conjunto, da nossa equipe. A gente trabalha muito, no coletivo. Amanhã vamos entrar com essa mesma raça, essa mesma garra e determinação para buscar mais uma medalha de ouro”, garantiu Josemarcio, também conhecido como Parazinho, que marcou o último gol da semi.

À tarde, também teve goleada na semi feminina. As brasileiras atropelaram a Argentina com vitória por 10 a 2. De volta à seleção pela primeira vez após a Paralimpíada de Tóquio (2021), a carioca Victória Nascimento festejou a classificação.

“Voltar pra seleção é maravilhoso. Estou vivendo cada minuto como se fosse a primeira vez, como se nunca tivesse passado por isso. E estar numa final carregando essa camisa, além de ser uma honra, é uma grande responsabilidade que, graças a Deus, eu estou preparada para assumir”, garantiu a atleta.

Em 2022, o Brasil faturou pela primeira vez o título do Campeonato das Américas tanto no masculino quanto no feminino. Além de levantar a taça, a seleção campeã garante vaga no Mundial de goalball de 2026, em Hangzhou (China). O escrete masculino brasileiro já tem vaga garantida por ter conquistado o título mundial na última edição (2022), em Portugal, quando tornou-se a única seleção de goalball tricampeã do mundo.