Jean Lucas, do Bahia, é convocado para seleção no lugar de Joelinton

Esta é a 1ª vez que um jogador do Tricolor é convocado desde 1991
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 17:26
Rio de Janeiro
Jean Lucas, volante do Bahia, convocado para seleção brasileira no lugar de Joelinton, em 27/08/2025
O meia-atacante do Bahia Jean Lucas foi convocado para a seleção brasileira na tarde desta terça-feira (27) para as duas últimas rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo. É a primeira vez, desde 1991, que um jogador do time do Tricolor baiano é chamado para vestir a amarelinha. Jean Lucas assumirá a vaga de Joelinton, volante do Newcastle (Inglaterra), desconvocado devido à lesão que sofreu na última segunda (25), durante partida pela Premier League.

Outra baixa na seleção recém-convocada pelo técnico italiano Carlo Ancelotti é a do lateral esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, que lesionou a panturrilha esquerda na última rodada do Campeonato Brasileiro, quando o Rubro-Negro goleou (8 a 0 ) o Vitória. O treinador ainda não anunciou o nome do substituto.

Já classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil entra em campo contra o Chile no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em 4 de setembro (uma quinta-feira), às 21h30. O último duelo das eliminatórias será contra a Bolívia, em 9 de setembro, às 20h30, na cidade de El Alto. A seleção ocupa a terceira posição na tabela, com 25 pontos. A Argentina lidera com 35 pontos, seguida do Equador, com 25.

Após as eliminatórias, a seleção fará dois amistosos fora de casa como preparação para o Mundial do ano que vem, com sede no Canadá, México e Estados Unidos.  O primeiro será contra a Coreia do Sul em dia 10 de outubro, às 8h (horário de Brasília), em Seul, e quatro dias depois o Brasil enfrenta o Japão, às 7h30, em Tóquio. 

