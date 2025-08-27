João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open

O jovem tenista brasileiro João Fonseca foi superado na segunda rodada do US Open, em Nova York, e deu adeus precoce ao quarto e último Grand Slam da temporada. Número 45 do mundo, o carioca de 19 anos recém-completados chegou a jogar de igual para igual no primeiro set diante do tcheco Tomas Marchac (22º no ranking) e campeão olímpico de duplas nos Jogos de Paris. Na definição da primeira parcial no tie-break, Marchac levou a melhor e ditou o ritmo nos sets seguintes, até selar a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/2 e 6/3.

No ano de estreia no circuito profissional de tênis, Fonseca competiu na chave principal dos quatros Grand Slam, os torneios que distribuem pontuação máxima no ranking (1500 pontos). O melhor desempenho do jovem brasileiro foi em Roland Garros e em Wimbledon, quando parou na terceira rodada. Já no Aberto da Austrália, João derrotou na estreia o russo Andrey Rublev, na época número nove do mundo, mas acabou eliminado na rodada seguinte.

João Fonseca começou a temporada de 2025 na 145ª posição no ranking mundial e rapidamente foi ascendendo no ranking. No final de fevereiro o tenista carioca entrou no top 100 e após conquistar o ATP de Buenos Aires, o primeiro título profissional na carreira. A partir daí, passou a ser convidado a disputar os principais torneios do circuito como o Masters 1000 e os Grand Slam. Em março ele faturou o título do Challenger de Phoenix e subiu mais 20 posições. Desde então, o brasileiro tem disputando as principais competições da modalidade e virou sensação no circuito.

Bia Haddad compete nesta quinta (28)

Número 22 do mundo, a paulistana Beatriz Haddad Maia encara a suíça Vickorija Golubic (72ª no ranking) pela segunda rodada da chave de simples feminina. A partida está prevista para começar ao meio-dia (horário de Brasília) desta quinta-feira (28).

Também a partir de terça (28) começa a disputa de duplas femininas. Ao meio-dia, a dupla da brasileira Ingrid Martins com a norte-americana Quinn Gleason encara a parceria da japonesa Makoto Ninomiya com a britânica Maia Lumsden. Na sequência, a partir das 14h20, a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos enfrenta a letã Jelena Ostapenko que joga ao lado da tcheca Barbora Krejciková.

Na sexta (29), Bia Haddad volta à quadra ao lado da alemã Laura Siegemund para a estreia contra a dupla da norte-americana Caty McLailly com a australiana Maya Joint.