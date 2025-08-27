logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open

No primeiro ano no circuito profissional, ele disputou os 4 Grand Slam
Agência Brasil
Publicado em 27/08/2025 - 19:10
Rio de Janeiro
Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Joao Fonseca of Brazil in action against Miomir Kecmanovic of Serbia in the first round of the men’s singles at the US Open at Billie Jean King National Tennis Centre. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
© Reuters/Mike Frey/proibida reprodução

O jovem tenista brasileiro João Fonseca foi superado na segunda rodada do US Open, em Nova York, e deu adeus precoce ao quarto e último Grand Slam da temporada. Número 45 do mundo, o carioca de 19 anos recém-completados chegou a jogar de igual para igual no primeiro set diante do tcheco Tomas Marchac (22º no ranking) e campeão olímpico de duplas nos Jogos de Paris. Na definição da primeira parcial no tie-break,  Marchac levou a melhor e ditou o ritmo nos sets seguintes, até selar a vitória por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(4), 6/2 e 6/3.

No ano de estreia no circuito profissional de tênis, Fonseca competiu na chave principal dos quatros Grand Slam, os torneios que distribuem pontuação máxima no ranking (1500 pontos). O melhor desempenho do jovem brasileiro foi em Roland Garros e em Wimbledon, quando parou na terceira rodada. Já no Aberto da Austrália, João derrotou na estreia o russo Andrey Rublev, na época número nove do mundo, mas acabou eliminado na rodada seguinte.

João Fonseca começou a temporada de 2025 na 145ª posição no ranking mundial e rapidamente foi ascendendo no ranking. No final de fevereiro o tenista carioca entrou no top 100 e após conquistar o ATP de Buenos Aires, o primeiro título profissional na carreira. A partir daí, passou a ser convidado a disputar os principais torneios do circuito como o Masters 1000 e os Grand Slam. Em março ele faturou o título do Challenger de Phoenix e subiu mais 20 posições. Desde então, o brasileiro tem disputando as principais competições da modalidade e virou sensação no circuito.

Bia Haddad compete nesta quinta (28)

Número 22 do mundo, a paulistana Beatriz Haddad Maia encara a suíça Vickorija Golubic (72ª no ranking) pela segunda rodada da chave de simples feminina. A partida está prevista para começar ao meio-dia (horário de Brasília) desta quinta-feira (28).   

Também a partir de terça (28) começa a disputa de duplas femininas. Ao meio-dia, a dupla da brasileira Ingrid Martins com a norte-americana Quinn Gleason encara a parceria da  japonesa Makoto Ninomiya com a britânica Maia Lumsden. Na sequência, a partir das 14h20, a dupla da paulista Luisa Stefani com a húngara Timea Babos enfrenta a letã Jelena Ostapenko que joga ao lado da tcheca Barbora Krejciková.

Na sexta (29),  Bia Haddad volta à quadra ao lado da alemã Laura Siegemund para a estreia contra a dupla da norte-americana Caty McLailly com a australiana Maya Joint.

Relacionadas
Jul 29, 2025; Montreal, QC, Canada; Beatriz Haddad Maia (BRA) serves against Suzan Lamens (NED) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-Imagn Images
Bia Haddad sofre, mas vence britânica Kartal em estreia no US Open
Jean Lucas, volante do Bahia, convocado para seleção brasileira no lugar de Joelinton, em 27/08/2025
Jean Lucas, do Bahia, é convocado para seleção no lugar de Joelinton
santos, botafogo, brasileiro feminino, série a2
Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
João Fonseca US Open eliminação carioca Segunda rodada circuito profissional Duplas femininas Bia Haddad Grand Slam
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 27/08/2025 - Sessão do Senado que votou o projeto de lei (PL 2.628/ 2022) que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes em ambientes digitais. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Política Senado aprova projeto contra adultização de crianças na internet
qua, 27/08/2025 - 19:35
DESMATAMENTO AMAZÔNIA - Lábrea, Amazonas Foto: Victor Moriyama/Greenpeace
Meio Ambiente Desmatamento é responsável por mais de 28 mil mortes anuais por calor
qua, 27/08/2025 - 19:13
Aug 25, 2025; Flushing, NY, USA; Joao Fonseca of Brazil in action against Miomir Kecmanovic of Serbia in the first round of the men’s singles at the US Open at Billie Jean King National Tennis Centre. Mandatory Credit: Mike Frey-Imagn Images
Esportes João Fonseca é superado por número 22 do mundo e se despede do US Open
qua, 27/08/2025 - 19:10
Brasília (DF), 27/08/2025 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia de assinatura do decreto que regulamenta a TV 3.0 no no Palácio do Planalto. Foto: Lula Marques/Agência Brasil
Geral EBC participa da construção da TV 3.0 e celebra assinatura de decreto
qua, 27/08/2025 - 19:02
Ibovespa, bolsa de valores
Economia Bolsa sobe 1,04% e fecha no maior nível em quase dois meses
qua, 27/08/2025 - 18:48
Brasília, DF 07/09/2024 Presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhado de diversos ministros e autoridades, participa do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom
Justiça STF derruba regra militar que veta casados em cursos de formação
qua, 27/08/2025 - 18:39
Ver mais seta para baixo