João Fonseca estreia com vitória de virada sobre chinês em Cincinnati

O tenista carioca João Fonseca, número 49 do ranking, avançou à segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati (Estados Unidos), ao vencer de virada o chinês Bu Yunchaokete (76º no ranking). Após um início complicado que lhe custou o primeiro set, o brasileiro retomou o domínio da partida e levou a melhor sobre o asiático por 2 sets a 1, com parciais de parciais de 4/6, 6/2 e 7/5. Fonseca volta à quadra o próximo sábado (9), em horário ainda a ser definido pelos organizadores. O adversário será o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (19º), cabeça de chave número 17.

“Na primeira rodada, sempre fico um pouco mais nervoso. Hoje, no primeiro set, não consegui colocar tantas bolas. Estava com um pouco de dificuldade. Mas depois, me recuperei. Quebrei o saque dele no início do segundo set, comecei a me sentir um pouco melhor. No terceiro set, encontrei a oportunidade em 5 a 5 e agarrei. Estou muito feliz com a forma como acreditei do início ao fim da partida”, relatou Fonseca durante entrevista em quadra logo após a vitória.

Joy for Joao 🇧🇷 pic.twitter.com/HqvuLIH93S — Cincinnati Open (@CincyTennis) August 7, 2025

Com a estreia exitosa em Cincinnati, Fonseca deixa para trás o tropeço na semana passada, com a eliminação na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, que abriu a temporada de torneios em quadra dura nos Estados Unidos. Esta é a sexta vez nesta temporada que o jovem tenista brasileiro disputa torneios Masters 1000. A melhor performance foi no Masters de Miami, quando Fonseca parou na terceira rodada, ao ser superado pelo australiano Alex de Minaur.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Bia Haddad estreia sábado (9)

Cabeça de chave 18 na chave de simples feminina, a paulista Beatriz Haddad Maia, de 29 anos, estreará direto na segunda rodada, no próximo sábado (9), ainda sem horário definido. Número 21 do mundo, Bia terá pela frente a alemã Greet Minnen (87ª), de 19 anos. A adversária soma dois títulos este ano (WTA 250 de Rabat e WTA 250 de Eastbourne) e já surpreendeu tenistas renomadas como a britânica Emma Raducanu e a tunisiana Ons Jabeur.

A atuação de Bia tem oscilado na temporada. Na semana passada, a paulista foi eliminada na estreia do WTA 100 de Montreal, ao ser surpreendida pela holandesa Susan Lamens (64ª). Antes, no Torneio de Wimbledon, ela se despediu do da grama londrina na segunda rodada. Já na disputa de duplas, a brasileira foi campeã do WTA 250 de Nottingham (Reino Unido), ao lado da alemã Laura Siegemund.

Duplas com brasileiros

As chaves de duplas ainda serão sorteadas, mas já é certa a participação da paulista Luisa Stefani e do mineiro Marcelo Melo. Stefani jogará ao lado da húngara Timea Babos, com quem já faturou os títulos de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França) e do WTA 500 de Linz (Áustria).

Já Marcelo Melo competirá ao lado do alemão Alexander Zverev. Em 2016, Melo foi campeão de duplas em Cincinnati quando jogava em parceria com o croata Ivan Dodig.