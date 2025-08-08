logo ebc
Jogos Pan-Americanos Júnior começam neste sábado no Paraguai

Competição multimodalidades abre ciclo olímpico rumo a LA 2028
Agência Brasil
Publicado em 08/08/2025 - 18:00
Rio de Janeiro
vôlei, seleção brasileira masculina júnior
© Luiza Moraes/ COB/Direitos reservados

O ciclo olímpico rumo a Los Angeles 2028 começa neste sábado (9) com a abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior Assunção 2025, primeira competição multimodalidades após Paris 2024. Serão quase 4 mil atletas, com no máximo 23 anos de idade, competindo em 42 modalidades (individuais e coletivas), em diferentes cidades do Paraguai. Antes mesmo da cerimônia de abertura, às 21h (horário de Brasília) deste sábado (9), ocorrerão provas classificatórias do remo, no mesmo dia, a partir das 8h. Os Jogos terão transmissão ao vivo online (on streaming) no canal do Comitê Olímpico do Brasil (COB) no YouTube. A competição se estenderá até 23 de agosto. 

A delegação brasileira conta com 358 representantes, desde novos talentos até atletas experientes como os nadadores Guilherme Caribé, campeão sul-americano - escolhido embaixador dos Jogos - e Stephanie Balduccini, finalista olímpica e campeã pan-americana.

Além da busca pelo pódio, os competidores miram as 231 vagas diretas para os Jogos Pan-Americanos de Lima (Peru), em 2027.

Boa parte dos atletas brasileiros desembarcou na última quinta (7) em Assunção. Entre eles, a piauiense Juliana Viana, de 20 anos. Em abril, a atleta de badminton faturou para o Brasil o inédito título de simples para o Brasil na disputa de simples do badminton no Campeonato Pan-Americano da modalidade, em Lima (Peru).

"É o meu segundo Pan Júnior. Estou com uma expectativa muito alta de fazer um bom resultado, contribuir com o quadro de medalhas do Brasil. Já estive aqui em Assunção também participando dos Jogos Sul-americanos Adulto, de onde saí com três ouros, então eu realmente estou me sentindo em casa e espero fazer um bom resultado", disse Juliana, referindo-se à primeira edição dos Jogos, realizada em Cali (Colômbia), em 2021.


>> Siga o perfil da Agência Brasil no Instagram

Diferentemente da edição inaugural em Cali, a atual em Assunção ganhou mais sete modalidades: águas abertas (maratona aquática), ciclismo BMX Freestyle, wakeboard (esqui aquático), golfe, hóquei sobre a grama, rúgbi sevens e tiro esportivo.

O Brasil liderou o quadro de medalhas na primeira edição. Foram ao todo 164 pódios, com 59 medalhas de ouro, 49 de prata e 56 de bronze.  

Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
