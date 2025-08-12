Juventude derrota Corinthians na luta para deixar zona do rebaixamento

Na partida que encerrou a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Juventude derrotou o Corinthians por 2 a 1, na noite desta segunda-feira (11) no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

52/2º | Juventude 2x1 Corinthians | #JUVxSCCP



VITÓRIA JACONERA NA CASA DA PAPADA 🇳🇬



Gabriel Taliari e Matheus Babi marcaram pro Verdão



Bem demais meu Ju. Seguir lutando sempre, até o fim!



📷Fernando Alves/ECJ pic.twitter.com/kqRmhEgfOw — E.C. Juventude (@ECJuventude) August 12, 2025

Com esta vitória o Verdão chegou aos 14 pontos (na 19ª posição) e ganha força na luta para deixar a zona do rebaixamento. Já o Timão permanece com 22 pontos após este revés, ocupando a 13ª colocação.

O triunfo do Juventude começou a ser construído aos 26 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Marcelo Hermes levantou a bola na área para o atacante Gabriel Taliari marcar de cabeça. O time da casa conseguiu ampliar a sua vantagem já na etapa final. Aos 35 o veterano Nenê cruzou na área para Matheus Babi, que girou em cima da marcação para ficar livre para finalizar.

Já aos 44, o lateral Matheuzinho acertou um chute cheio de efeito em cobrança de falta para descontar, mas a equipe do Rio Grande do Sul conseguiu segurar a vantagem até o apito final para garantir os três pontos.