LBF: Sesi Araraquara garante final contra Sampaio Basquete

Na Liga de Basquete Feminino, que a TV Brasil transmite ao vivo, o final de semana foi de definição dos finalistas da temporada 2025. Neste domingo (03), o SESI Araraquara superou o Campinas na semifinal.

Depois de vencer o o primeiro embate, a equipe do interior de São Paulo, atual bicampeã do campeonato nacional da modalidade, voltou a vencer o rival no segungo jogo da série melhor de três.

Em partida que teve transmissão ao vivo da TV Brasil, o Sesi fez 67 a 54, garantindo a classificação para a grande decisão do principal campeonato do basquete feminino no Brasil.

A cestinha foi a pivô Aline Moura, com um duplo-duplo (16 pontos e 12 rebotes). O adversário da equipe de Araraquara na grande decisão será um velho conhecido: o Sampaio Basquete.

As paulistas são as atuais bicampeãs brasileiras e bicampeãs da Copa LBF (torneio que reúne os melhores do primeiro turno da competição); e todas as decisões foram contra o Sampaio Basquete.

A equipe do Maranhão se recuperou de um resultado negativo no primeiro jogo da série contra o São José de São Paulo. No Jogo 1, em São José dos Campos (SP), as donas da casa venceram por 82 a 73. No Jogo 2, em São Luís, foi a vez do Sampaio empatar a série ao vencer por 93 a 68.

Na partida decisiva, na noite de sábado (2), novamente no Maranhão, outra vitória do Sampaio. Desta vez, o placar foi 88 a 62. Nesta partida decisiva, o destaque foi a pivô Isabela Jourdain, que marcou 19 pontos, pegou seis rebotes, teve 22 de eficiência.