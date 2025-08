Lesões na cabeça em esportes voltam ao debate após ataque de atirador

Um tiroteio fatal em um escritório de Manhattan, realizado pelo ex-jogador de futebol americano do ensino médio Shane Tamura, renovou a atenção sobre como as lesões na cabeça são tratadas no futebol amador.

Tamura, de 27 anos, atirou fatalmente em quatro pessoas antes de se matar, deixando um bilhete culpando a encefalopatia traumática crônica, ou CTE, e a NFL por suas ações. A sede da Liga Nacional de Futebol Americano fica no prédio da Park Avenue onde ocorreu o tiroteio.

Tamura, que jogava em uma escola charter de Los Angeles, não havia sido diagnosticado com CTE, que só pode ser confirmada após a morte. O Escritório do Médico Legista Chefe da cidade de Nova York disse que realizará uma avaliação neuropatológica durante sua autópsia, com resultados previstos para algumas semanas.

Mas as persistentes questões sobre a eficácia das estratégias de rastreamento e gerenciamento de traumas repetidos na cabeça de jovens atletas estão novamente em evidência.

Karissa Niehoff, CEO da Federação Nacional das Associações Estaduais de Escolas de Ensino Médio (NFHS, na sigla em inglês), que supervisiona o futebol americano nas escolas de ensino médio nos EUA, disse que sua organização "não sabe quantas concussões graves são relatadas a cada ano".

"As concussões ocorrem em todas as faixas etárias e em muitas atividades, mas muitas vezes não são relatadas. As que ocorrem em nível escolar podem envolver o relato à enfermeira da escola, ao treinador esportivo ou ao técnico", disse Niehoff.

As concussões são às vezes chamadas de "lesões em flocos de neve", nome que reflete sua natureza única e imprevisível. O monitoramento de alunos-atletas é difícil para organizações como a NFHS, já que as associações estaduais não têm supervisão depois que os alunos se formam.

Um estudo de 2023 do Centro de Estudos sobre CTE da Universidade de Boston que examinou os cérebros de 152 atletas jovens, do ensino médio e universitários - a maioria deles jogadores de futebol - que morreram com menos de 30 anos de idade, descobriu que 41% apresentavam sinais de CTE.

O suicídio foi a causa mais comum de morte, mas nem todos os atletas com sintomas apresentavam CTE, segundo o estudo. Não houve diferença estatisticamente significativa nos sintomas clínicos entre os que apresentavam o distúrbio cerebral e os que não apresentavam.

"Eles jogaram apenas no ensino médio ou na faculdade e ainda assim desenvolveram as alterações da CTE", disse Ann McKee, diretora do Boston Center.

"Não se sabe muito bem que as crianças que praticam esportes de nível amador estão em risco. Essa não é uma doença exclusiva de atletas profissionais", disse ela, considerando a questão um problema de saúde pública. "Há uma necessidade urgente de abordá-la em nível amador."

De acordo com dados da NFHS, cerca de 30% dos atletas com concussões podem apresentar sintomas que duram mais de quatro semanas. A NFHS não rotulou as lesões cerebrais em esportes amadores como um problema de saúde pública, ao contrário do Boston CTE Center.

Existem protocolos para proteger os atletas suspeitos de terem lesões na cabeça, exigindo a retirada imediata do jogo em todos os níveis. Entretanto, há grandes diferenças entre os protocolos profissionais e amadores.

A NFL usa um processo de retorno ao jogo em cinco etapas, incluindo a avaliação por um consultor neurológico independente. A maioria das escolas de ensino médio não tem condições de pagar neurologistas independentes e depende de treinadores esportivos, que podem não ter treinamento especializado em concussão, para avaliar os jogadores lesionados.

A tecnologia também desempenha um papel importante na segurança dos jogadores. As equipes profissionais usam sensores de impacto no capacete e análises para monitorar os golpes. Os programas das escolas de ensino médio raramente têm acesso a essa tecnologia e dependem da observação visual e do relato dos próprios atletas, que podem se sentir pressionados a continuar jogando.

Sintoma universal

Alguns indivíduos com CTE apresentam aumento da agressividade, mas a violência não é um sintoma universal.

Vários ex-jogadores da NFL, incluindo Jovan Belcher, Irv Cross, Conrad Dobler, Chris Henry, Vincent Jackson, Terry Long, Junior Seau, Demaryius Thomas e Frank Wycheck, foram encontrados com CTE após suas mortes.

Alguns enfrentaram problemas comportamentais ou de saúde mental, como demência e depressão, após carreiras de destaque no esporte violento. Long, Seau e Belcher morreram por suicídio. Belcher atirou fatalmente em sua namorada antes de tirar a própria vida.

O ex-jogador de futebol americano do New England Patriots, Aaron Hernandez, foi condenado por assassinato e morreu por suicídio na prisão aos 27 anos. Um exame póstumo revelou CTE grave.

"O comportamento agressivo pode fazer parte da síndrome, mas não é universal e não sabemos por que alguns pacientes o desenvolvem e outros não", disse o Dr. Brent Masel, professor clínico executivo de neurologia da Universidade do Texas.

"Não podemos explicar onde está o problema no cérebro. Estamos a quilômetros de distância de tentar descobrir isso", afirmou. "Assim como na doença de Alzheimer, alguns se tornam agressivos e outros não. Por que isso acontece e com quem acontece, não sabemos."

O progresso na prevenção e no tratamento tem sido lento.

"Realmente não avançamos muito em relação à prevenção da CTE... exceto pelo fato de estarmos um pouco melhores no tratamento dos sintomas", disse Masel.

"Nem todos os atletas com histórico de esportes de contato que desenvolvem problemas psiquiátricos vão desenvolver esse problema", disse ele.

"A última coisa que você quer é que todos entrem em pânico achando que seu filho vai acabar fazendo algo assim", disse Masel. "Portanto, o mais importante é garantir ao público que as chances de seu filho acabar fazendo o que Tamura fez são mínimas."

(Reportagem adicional de Rohith Nair em Bengaluru e Simon Jennings em Toronto)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.