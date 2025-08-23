logo ebc
Meio-campista Douglas Luiz troca Juventus pelo Nottingham Forest

Jogador de 27 anos conquistou o ouro olímpico pelo Brasil em Tóquio
Pearl Josephine Nazare
Publicado em 23/08/2025 - 15:01
Bangalore (Índia)
Douglas Luiz, Juventus
Reuters

O Nottingham Forest (Inglaterra) contratou o meio-campista brasileiro Douglas Luiz, da Juventus (Itália), por empréstimo inicial de uma temporada, informou o clube da Premier League.

O jogador de 27 anos, que ganhou o ouro olímpico com o Brasil em Tóquio, passou uma temporada na Juventus depois de deixar o Aston Villa (Inglaterra) por cerca de 50 milhões de euros (US$ 57,94 milhões) em um contrato de cinco anos.

No entanto, ele atuou em apenas 27 partidas pela equipe de Turim.

“Estou muito feliz por estar aqui, é um grande clube e decidi vir para cá porque posso ver a ambição que o clube tem”, disse Douglas Luiz em uma nota.

Tendo começado sua carreira no Vasco da Gama, Douglas Luiz se transferiu para o Manchester City (Inglaterra) em 2017, mas não jogou pelo time e foi emprestado ao Girona (Espanha) por duas temporadas antes de se juntar ao Villa em 2019.

O Forest, que terminou em sétimo lugar na Premier League na última temporada, visita o Crystal Palace (Inglaterra) no próximo domingo (24).

esportes futebol seleção brasileira brasil Juventus douglas luiz Nottingham Forest Vasco
