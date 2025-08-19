logo ebc
Brasileiro: Mirassol empata com Cruzeiro no encerramento da 20ª rodada

Kaio Jorge abriu o placar e Negueba deixou tudo igual no final
Publicado em 18/08/2025 - 22:44
Rio de Janeiro
© Rapha Marques/Cruzeiro/Direitos Reservados

O Mirassol arrancou um empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta segunda-feira (18) no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, na partida que encerrou a 20ª rodada da Série A1 do Campeonato Brasileiro de futebol masculino.

Este resultado impediu que o Cruzeiro reassumisse a vice-liderança da classificação. Agora a Raposa ocupa a 3ª posição com 38 pontos, cinco a menos do que o líder Flamengo e um a menos do que o vice-líder Palmeiras. Já o Leão chegou aos 29 pontos, na 6ª colocação.

O Cruzeiro deu a impressão de que poderia alcançar uma boa vitória, após abrir o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo. O camisa 10 Matheus Pereira avançou pela ponta esquerda, chegou à linha de fundo e cruzou na medida para Kaio Jorge, que dominou antes de finalizar com precisão para superar o goleiro Walter.

Porém, aos 19 minutos da etapa final, o atacante Negueba, que entrou após o intervalo, acertou um belo chute para marcar um golaço que garantiu o empate para o Mirassol.

MIRASSOL, CRUZEIRO, CAMPEONATO BRASILEIRO 2025
Brasileiro: Mirassol empata com Cruzeiro no encerramento da 20ª rodada
seg, 18/08/2025 - 22:44
Ver mais seta para baixo