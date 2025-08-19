logo ebc
Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro

Competição inédita na América do Sul reunirá atletas de 78 países
Publicado em 19/08/2025 - 18:35
Rio de Janeiro
Ginástica rítmica, Pan-Americano, série de cinco arcos
Pela primeira vez na América do Sul, o Campeonato Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta-feira (20) na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. A 41ª edição da competição reunirá mais de 300 atletas de 78 países, entre eles o Brasil, que busca uma medalha inédita no Mundial.

Na disputa do conjunto, a amarelinha contará com Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. A equipe brasileira vive um bom momento: em julho, o quinteto conquistou medalha de ouro inédita para o país no conjunto geral (soma das notas das séries cinco arcos e mista), na etapa da Copa do Mundo em Milão (Itália). Nos Jogos de Paris, o conjunto brasileiro ficou na quarta posição na final dos cinco arcos, resultado histórico da modalidade no país.

Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves - conjunto do brasil no Mundial de ginática rítmica no Rio de Janeiro, de 20 a 24 de agosto de 2025
Na disputa do conjunto, o Brasil será representado por Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Em julho, o quinteto faturou ouro na etapa da Copa do Mundo em Milão (Itália) - Divulgação/CBG

Já no individual, as representantes brasileiras serão Geovanna Santos e Bárbara Domingos, finalista nos Jogos de Paris 2024 e a primeira campeã do país no individual geral nos Jogos Pan-americanos de Lima (Peru), há dois anos.

O público também poderá conferir de perto a performance de expoentes mundiais da ginástica rítmica, como a alemã Darja Varfolomeev, campeã olímpica individual em Paris, que empilhou cinco ouros no último Mundial (2023). Outra referência é a italiana Sofia Raffaeli,  pentacampeã mundial em 2022, e a ucraniana Taisiia Onofriichuk, de apenas 17 anos, campeã europeia este ano no individual geral.

O Mundial no Rio de Janeiro terá cinco competições individuais (geral e em cada aparelho: arco, bola, maças e fita) e três do conjunto (geral, uma série com um dos quatro aparelhos e uma série mista).  Na quarta (20 e quinta-feira (21) ocorrerão as classificatórias da disputa individual; já a de conjuntos está programada para sábado (23)  e domingo (24).

Programação

Quarta-feira (20)
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A
12h-12h45 – Cerimônia de abertura
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D

Quinta (21)
9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B
12h45-15h45 – Ginástica Rítmica

Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A
16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D
19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

Sexta (22)
14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)
17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)

Sábado (23)
14h-16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around– 5 fitas e 3 bolas/2 arcos
17h-19h – Ginástica Rítmica de Conjunto

All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

Domingo (24) 
11h-11h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – arco
11h40-12h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – bola
12h50-13h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 5 fitas
14h-14h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – maças
14h40-15h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – fita
15h50-16h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos

