logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Mundial de GR: Brasil conquista prata inédita no conjunto geral

Performance também garantiu presença nas finais por aparelhos
Agência Brasil
Publicado em 23/08/2025 - 23:58
Rio de Janeiro
seleção brasileira, brasil, ginástica rítmica, mundial
© Melogym/CBG/Direitos Reservados

A expectativa do público em torno da participação do time brasileiro no Mundial de ginástica rítmica era enorme. E Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Mariana Gonçalves e Maria Paula Caminha não falharam e tiveram uma grande performance, neste sábado (23) na Arena Carioca 1 do Parque Olímpico, no Rio de Janeiro, que valeu a conquista de uma inédita medalha de prata na prova geral (que tem a nota composta pela performance na série mista e na série de cinco fitas).

Na disputa, o Brasil, que somou o total de 55.250 pontos, ficou atrás apenas do Japão, que alcançou 55.550. A medalha de bronze foi garantida pela Espanha, com 54.750 de pontuação. Ao som de “Evidências”, o conjunto conquistou 27.850 pontos na série com 3 arcos e 2 bolas, emocionando o público. Na sequência, voltou à arena com a série das cinco fitas, em uma coreografia que celebrou a cultura brasileira, alcançando 27.400 pontos.

“É muito bom ver nosso sonho sendo realizado depois de tantos anos de trabalho. Deus é tão maravilhoso que colocou a gente dentro da nossa casa, cheia de torcida, familiares e com o nosso time no mais alto nível. Foi a chance da nossa vida e, graças a Deus, com muito trabalho conseguimos essa medalha”, celebrou a treinadora Camila Ferezin em coletiva de imprensa após a cerimônia de pódio.

“Como em todos os momentos da nossa vida, os bons e os ruins, a gente superou trabalhando. E dessa vez não seria diferente. A medalha chegou para concretizar tudo o que trabalhamos nesses anos. Brigamos por medalha em etapas de Copa do Mundo, Mundial, e ela chegou”, declarou a capitã da seleção, Duda Arakaki.

Graças ao histórico resultado alcançado neste sábado, o Brasil também assegurou presença nas finais por aparelho, que serão disputadas neste domingo (24). A partir das 12h50 (horário de Brasília) com a série com cinco fitas e às 15h50 com a série mista.

Relacionadas
Ginástica rítmica, Pan-Americano, série de cinco arcos
Mundial de ginástica rítmica começa nesta quarta no Rio de Janeiro
Conjunto brasileiro conquista ouro na disputa geral, o primeiro do país em Copas do Mundo - em 19/07/2025
Ginástica rítmica: Brasil leva ouro inédito na Copa do Mundo, em Milão
Bárbara Domingos na final por medalha do individual geral ginástica rítmica em Paris - em 09/08/2024
Brasil é escolhido como sede dos Pans de Ginástica Artística e Rítmica
Edição:
Fábio Lisboa
esportes ginástica rítimica gr Mundial Rio de Janeiro seleção brasileira brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
seleção brasileira, brasil, ginástica rítmica, mundial
Esportes Mundial de GR: Brasil conquista prata inédita no conjunto geral
sab, 23/08/2025 - 23:58
flamengo, barcelona, intercontinental sub-20
Esportes Em jogo repleto de emoção, Flamengo conquista Intercontinental Sub-20
sab, 23/08/2025 - 19:26
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a Sociedade Civil e Comunidades Indígenas. Plaza de Armas – Bogotá (Colômbia) Foto: Ricardo Stuckert / PR
Meio Ambiente Declaração de Bogotá avança em coordenação, mas frustra em metas
sab, 23/08/2025 - 18:45
Porto Jofre (MT) 19/11/2023 – Brigadistas do Icmbio observam cortina de fumaça por conta do incêndio florestal que atige o Pantanal. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil
Meio Ambiente Agosto mantém baixos índices de queimadas após semana crítica
sab, 23/08/2025 - 18:15
Desmatamento Amazônia - Dados de outro sistema do Inpe, o Deter, indicam que a queda no desmatamento na Amazônia se manteve de forma mais acentuada nos últimos nove meses - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Meio Ambiente Países defendem fundo florestal com recursos carimbados para indígenas
sab, 23/08/2025 - 18:02
Petrópolis (RJ), 23/08/2025 – Exposição Insurgências Indígenas – Arte, Memória e Resistência, no Sesc Quitandinha, em Petrópolis. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil
Cultura Arte indígena ganha exposição em Petrópolis
sab, 23/08/2025 - 17:46
Ver mais seta para baixo