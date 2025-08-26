logo ebc
Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança

Seleção feminina volta a jogar no domingo (31) contra líder da chave F
Publicado em 26/08/2025 - 17:33
Rio de Janeiro
Brasil vence Porto Rico por 3 sets a 0 e fecha primeira fase do Mundial na liderança do Grupo C, em 26/07/2025
A seleção brasileira feminina manteve a invencibilidade na terceira e última rodada da primeira fase do Mundial de Vôlei em Chiang Mai (Tailândia), ao cravar 3 sets a 0 em Porto Rico (parciais de 25/19, 25/13 e 25/18) nesta terça-feira (26). Já classificadas às oitavas de final na rodada anterior, as brasileiras asseguraram a liderança do Grupo C, que tem ainda Grécia e França.

O próximo adversário da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães sairá do confronto desta quarta (26), às 6h (horário de Brasília), entre República Dominicana e China, pelo Grupo F. O jogo das oitavas está programado para domingo (31), em horário ainda a ser definido pelos organizadores. O Brasil busca o título mundial inédito, após bater na trave há dois anos quando perdeu a final para a Sérvia. 

Nesta terça (26), as centrais Júlia Kudiess e Diana Duarte se sobressaíram em quadra com as maiores pontuações: Júlia anotou 14 acertos (oito de ataque e seis de bloqueio) e Diana outros 13 (oito de ataque, quatro de bloqueio e um ace). Também brilharam as ponteiras Julia Bergmann, com 11 pontos, e Gabi (capitã), com oito.

“Concluímos o nosso primeiro objetivo que era buscar a classificação em primeiro lugar do grupo nessa primeira etapa. Temos muita coisa para melhorar, principalmente nosso sistema defensivo, mas o time está focado e querendo a melhora a cada dia. Agora começa um campeonato diferente. Vamos para as oitavas de final, e sabemos que não será um jogo fácil. Mais do que pensar no adversário, temos que pensar na nossa evolução e na nossa agressividade. Queremos muito essa vaga nas quartas, e isso passa muito pela nossa atitude”, analisou Gabi.

O Mundial começou em 22 de agosto com 32 seleções divididas em oito grupos com quatro equipes cada um. Apenas as duas mais bem colocadas em cada chave avançam às oitavas. A partir desta fase (mata-mata) as seleções líderes enfrentarão as segundas colocadas conforme o chaveamento prévio.

Nesta quarta (27), a partir das 6h, além dos últimos jogos da chave F (República Dominicana, China, México e Colômbia), também ocorrerá a definição dos classificados dos Grupos E (Turquia Canadá, Espanha e Bulgária), Grupo G (Alemanha, Polônia, Quênia e Vietnã) e Grupo H (Sérvia, Japão, Ucrânia e Camarões).

Oitavas de final

Sexta-feira (29)

7h - Países Baixos x Segundo do H (Sérvia ou Japão)

10h30 – vencedor do Grupo H (Sérvia ou Japão) x Tailândia

Sábado (30)

7h - Itália x Segundo do G

10h30 - vencedor do G (Alemanha ou Polônia) x Bélgica

Domingo (31)

7h - Brasil x Segundo do F (República Dominicana ou China)

10h30 - vencedor do F (República Dominicana ou China) x França

Segunda (1º de setembro)

7h - Estados Unidos x Segundo do E (Turquia ou Canadá)

10h30 - vencedor do E (Turquia ou Canadá) x Eslovênia

Brasil vence Porto Rico por 3 sets a 0 e fecha primeira fase do Mundial na liderança do Grupo C, em 26/07/2025
