Nacional acompanha duelo final entre Inter e Fla pela Libertadores

Equipes decidem no Beira-Rio quem avança às quartas da competição
Rodrigo Ricardo - Repórter da EBC
Publicado em 20/08/2025 - 07:30
Rio de Janeiro
flamengo, internacional, liberadores
© Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

Termina nesta quarta-feira (20) a sequência de três jogos seguidos entre Internacional e Flamengo. Como em toda boa série, as maiores emoções ficaram guardadas para o capítulo final, com a decisão de quem avança às quartas de final da Copa Libertadores da América.

Os dois encontros anteriores terminaram com vitórias rubro-negras. A última delas pelo Brasileirão, no último domingo (17) por 3 a 1, no mesmo Beira-Rio que recebe nesta quarta, a partir das 21h30 (horário de Brasília), o confronto de volta das oitavas da competição continental. O jogo de ida, no Maracanã, concluiu com uma vitória por 1 a 0 do time carioca. Este resultado confere aos flamenguistas a vantagem de alcançar a classificação com qualquer empate.

Comandados pelo técnico Roger Machado, os anfitriões contam com o apoio da massa colorada para ganhar a vaga. “Acreditamos no ambiente que a torcida criará acreditando na reversão. Este clube é centenário e não será a primeira vez que enfrentará este cenário”, declarou.

Caso o Colorado triunfe nesta quarta com uma vantagem simples, o classificado para a próxima fase da competição fase será decidido na disputa das penalidades máximas. Uma possível escalação do Inter é: Sergio Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Bruno Tabata, Wesley e Ricardo Mathias.

Do lado do Flamengo, o goleiro Rossi diz que, apesar da vantagem, o Rubro-Negro não atuará de forma retrancada, abrindo mão de suas características: “Não tem que se deixar influenciar pelos outros jogos. Não viemos para nos defender. Vamos jogar de igual para igual em busca de vencer, pois isto nos deixará mais próximos da classificação”.

Para este confronto decisivo, o técnico Filipe Luís deve mandar a campo: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Allan e Arrascaeta; Samuel Lino, Bruno Henrique e Plata.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite todas as emoções de Internacional e Flamengo com a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Ricardo e reportagem de Carlos Molinari. Você acompanha o Show de Bola Nacional aqui:

Edição:
Fábio Lisboa
esportes Futebol Copa Libertadores Flamengo internacional Rádio Nacional
