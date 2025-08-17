Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino

Palmeiras e Cruzeiro avançaram neste domingo (17) e se enfrentarão nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol. Ambos os times buscam o título inédito na competição. Nos jogos de volta das quartas, realizados no mesmo horário nesta manhã, as palestrinas reverteram a mau resultado na primeira partida (derrota de 3 a 2) e aplicaram 3 a 0 contra o Flamengo na Arena Barueri, em São Paulo. Tainá Maranhão, Brena e Amanda Gutierres, artilheira do campeonato com 15 gols.

Já o Cruzeiro se classificou pela primeira vez às semifinais do Brasileirão Feminino ao derrotar o Bragantino por 2 a 0 no Estádio Independência, em Belo Horizonte, com gols de Letícia e Gisseli na segunda etapa. O jogo de ida no último domingo (10) terminou em 0 a 0.

A outra semifinal da Série A1 (primeira divisão) será entre Corinthians, atual hexacampeão, e São Paulo, que sonha com o primeiro título na história. As datas e horários das próximas partidas ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Palmeiras sobra na Arena Barueri

As Palestrinas entraram em campo decididas a reverter a desvantagem da derrota para o Flamengo no primeiro confronto das quartas. Mais ofensivo, o Verrdão abriu o placar aos 15 minutos com um golaço da atacante Tainá Maranhão. A camisa 29 recebeu a bola na esquerda, se livrou da primeira marcação e depois driblou a zaga antes de chutar colocado no canto superior da rede. A atacante já havia marcado duas vezes no jogo de ida das quartas no Rio de Janeiro e com o gol na Arena Barueri deixou tudo igual no placar agregado: 3 a 3.. Aos 27 minutos, o Palmeiras quase amplia com Brena, que viu a goleira Vivi adiantada e chutou do meio do campo, mas a goleira atenta espalmou para fora. No minuto seguinte, Vivi fez outra grande defesa, em chute de longe de Ingryd. Já aos 38 minutos, o Flamengo desperdiçou a melhor chance de chegar ao empate, após Cristiane tocar para Ju Ferreira fazer de cara para o gol, mas Cristiane coloca Ju Ferreira na cara do gol, mas a volante chutou para fora.

PARTIU SEMIFINAL! 😎💚



Avanti, meninas! 🟢⚪



🏆 Palmeiras 3x0 Flamengo

⚽ Taina Maranhão, Brena e Amanda Gutierres pic.twitter.com/HQxrqQK0xA — Palmeiras Feminino (@Palmeiras_FEM) August 17, 2025

Após o intervalo, as Palestrinas voltaram ainda mais concentradas. Logo aos oito minutos, Brena enxerga novamente a goleira Vivi adiantada e não perdoa: arrisca um chute do meio-campo e faz belo gol de cobertura, ampliando para 2 a 0 a vitória das Palestrinas, que passam a mandar na partida. O Flamengo pouco construiu na segunda etapa. A melhor chance surgiu aos 28 minutos, na tentativa de Gláucia marcar de bicicleta, mas a bola passou por cima do travessão. Desorganizado em campo, o Rubro-Negro acabou dando espaço para as Palestrinas. Já aos 49 minutos, Greicy avança pela direita e cruza para Amanda Gutierres sem marcação cabecear e sela a vitória por 3 a 0 e a classificação do Palmeiras às semifinais.

A Nação Azul bateu o 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙𝙚 𝙙𝙚 𝙥𝙪́𝙗𝙡𝙞𝙘𝙤 em um jogo e incentivou as Cabulosas na classificação! 🦊💙



Vocês são fundamentais! 👊 pic.twitter.com/uClXitqhRn — Cruzeiro Feminino 🦊 (@CruzeiroFem) August 17, 2025

Cruzeiro avança pela 1ª vez às semifinais

Mal a partida começou e o Bragantino perdeu um boa oportuniade de abrir o placar aos dois minutos, pós bola mal recuada pela goleira Camila. A partir daí, as Cabulosas – apelido do time feminino do Cruzeiro – tiveram boas oportunidades de gol. Aos 11 minutos, com Gaby Soares, chutou certeira da entrada da área, mas a goleira Thalya espalmou para fora. Quatro minutos depois, após cobrança de falta de Byanca Brasil, a zaga tenta desviar mas a bola sobrar para Vitória Calhau, que cabeceou no travessão. A goleira do Bragantino seguiu tendo o gol ameaçado. Aos 17 minutos, foi a vez de Byanca Brasil mandar por cobertura da entrada da grande área e Thayla evitou o gol mandando para escanteio. Depois, Byanca voltou a desferir novo chute aos 28 minutos, obrigando Thayla a ótima defesa. Já o Bragantino deperdiçou uma boa chance de inaugurar o placar aos 30 minutos: Ana Clara aproveitou falha da goleira Camila e chutou da entrada da pequena área. No entanto pegou mal na bola, que foi para fora.

VITÓRIA DAS CABULOSAS! 🦊



O @CruzeiroFem bate o Red Bull Bragantino por 2x0 e avança para as semis do #BrasileirãoFeminino! ✅



⚽️ Leticia

⚽️ Gisseli pic.twitter.com/EejMa2dJla — Brasileirão Feminino (@BRFeminino) August 17, 2025

Na segunda etapa, logo aos quatro minutos, Carol Tavares quase marca para o Bragantino ao desferir uma bomba, mas a bola explodiu no travessão, Três minutos depois, quem abriu o placar foram as Cabulosas: Letícia Ferreira se valeu do rebote da goleira Thayla para acertar um chute similar voleio no fundo da rede. A partir daí, o Cruzeiro passou a ditar o ritmo de jogo, obrigando Thayla a enfileirar boas defesas. Primeiro salvou o gol do Brangantino ao pegar uma bola venenosa de Byanca Brasil aos 18 minutos e, na sequência, evitou o gol de fora da área de Gaby Rodrigues. Mas, numa das tentativas de longe, Gisseli acabou ampliando aos 23 minutos: Thayla deu rebote ao tentar defender um chute de longe desferido por Isabela.de Isabela e a bola sobrou para Gisseli balançar a rede. O jogo seguiu movimentado, até o fim, mas terminou mesmo com a vitória do Cruzeiro por 2 a 0.