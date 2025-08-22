logo ebc
Palmeiras segura empate e segue para quartas da Libertadores

Botafogo perde para LDU e se despede da competição
Publicado em 21/08/2025 - 23:50
Rio de Janeiro
O Palmeiras segurou um empate sem gols com o Universitario (Peru), na noite desta quinta-feira (21) no Allianz Parque, em São Paulo, e garantiu presença nas quartas de final da Copa Libertadores da América. Na próxima etapa da competição, o Verdão medirá força com o River Plate (Argentina), que superou o Libertad (Paraguai) nas oitavas de final.

A equipe comandada pelo técnico português Abel Ferreira entrou em campo praticamente classificada após golear na ida pelo placar de 4 a 0. Porém, mesmo atuando em casa, o Verdão não encontrou facilidade do Universitario.

Na etapa final a equipe peruana até ensaiou uma pressão, mas o Palmeiras mostrou maturidade para assumir o controle das ações a partir da manutenção da posse de bola. A partir daí as oportunidades apareceram de lado a lado, mas a igualdade perdurou até o final dos 90 minutos.

Botafogo desclassificado

Jogando nos 2.850 metros de altitude de Quito, o Botafogo foi derrotado por 2 a 0 pela LDU (Equador) e acabou eliminado da competição continental. O placar alcançado pela equipe equatoriana nesta quinta foi suficiente para reverter a vantagem de um gol que o Alvinegro de General Severiano construiu no confronto de ida.

Na partida disputada no estádio Casa Blanca, o atual campeão da Libertadores não conseguiu segurar o ímpeto da LDU e acabou sendo derrotado graças a gols do volante Villamíl e do atacante Alzugaray (em cobrança de pênalti).

