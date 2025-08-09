Pan Júnior: Juliana e Filipe Mota são os porta-bandeiras do Brasil

O Brasil já tem definidos os atletas porta-bandeiras para a cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos Júnior em Assunção, no Paraguai, neste sábado (9), no estádio Defensores del Chaco.

Juliana Viana, do badminton, e Filipe Mota, do skate, terão a responsabilidade de levar as bandeiras no desfile de abertura do evento que começa às 19h (horário de Brasília).

"É uma honra imensa, estou sem palavras, em êxtase ainda, mas tudo que eu posso dizer é gratidão por tudo que estou passando e pela trajetória que eu venho formando com o Time Brasil", disse Juliana, em declaração dada ao site do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

A atleta, de 20 anos de idade, que já disputou os Jogos Olímpicos de Paris, no ano passado, é um dos destaques da delegação brasileira.

Ao lado de Juliana, Filipe Mota, de18 anos, revelação do skate, disse que prepara uma entrada diferente no desfile das delegações.

"É minha primeira vez no Pan Júnior, e já poder representar o Brasil nessa cerimônia é muito gratificante. Eu vou honrar a bandeira brasileira, que vai entrar comigo de skate. Vai ser da hora, demais”, afirmou skatista mineiro ao site do COB.

Os Jogos Pan-Americanos Júnior, que reúnem atletas de até 23 anos de idade, serão disputados até o dia 23 de agosto e reúne 4 mil atletas de 42 modalidades. A delegação do Brasil é composta por 358 atletas.