Petrovic define 13 jogadores que disputarão a Copa Latina de basquete

Torneio no Panamá é o último preparatório antes da AmeriCup

Foram definidos nesta quinta-feira (14) os 13 jogadores da seleção brasileira masculina de basquete que disputarão a Copa Latina 2025, nos próximos dias 17, 18 e 19 de agosto, na Cidade do Panamá (Panamá). O torneio quadrangular – com a participação do país anfitrião, Argentina e Uruguai - será o último teste preparatório da amarelinha antes da AmeriCup (Copa América de basquete), que começa logo em seguida, em 22 de agosto, na Nicarágua.

A seleção competirá no Panamá com Yago, Alexey, Caio Pacheco, Vitor Benite, Gui Deodato, Georginho, Reynan, Léo Meindl, Lucas Dias, Mãozinha, Nathan Mariano, Bruno Caboclo e Ruan e Nathan Mariano. Com exceção do ala/pivô Nathan Mariano – que disputa o Globl Jam, no Canadá, com a seleção sub 23 – todos os demais embarcarão no próximo sábado (16) para a Cidade do Panamá.

🇧🇷 Léo Meindl - San Pablo Burgos-ESP

🇧🇷 Gui Deodato - Flamengo

🇧🇷 Mãozinha Pereira - Free Agent

🇧🇷 Lucas Dias - SESI Franca

🇧🇷 Bruno Caboclo - Hapoel Tel Aviv-ISR

🇧🇷 Ruan Miranda - Flamengo

🇧🇷 Nathan Mariano - Free Agent pic.twitter.com/jLtcAKb2q8 — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) August 14, 2025

Entre os desfalques da seleção brasileira no quadrangular no Panamá estão o ala/pivô Gabriel Jaú, que sofreu um estiramento na coxa esquerda durante os treinos e permanecerá em recuperação no Brasil. Já o caçula da amarelinha, Mathias Alessanco, de 17 anos, que em breve jogará na liga de desenvolvimento nos Estados Unidos, não viajará com o elenco brasileiro pois teve um contratempo com a retirada do visto de trabalho para entrar nos país. Já o armador Kevin Crescenzi deixou a equipe.

Ao todo, 16 atletas foram convocados pelo técnico Aleksandar Petrovic em 21 de julho. Ele passaram as duas última semanas em treinamento em Guarapari (ES) visando a participação na AmeriCup. Apenas 12 jogadores serão relacionados para competir na Nicarágua.

Ao todo 12 seleções disputarão a AmeriCup, divididas em três grupos de quatro equipes. O Brasil está no Grupo A, com Estados Unidos, Uruguai e Bahamas.

No Grupo B, estão Canadá, Porto Rico, Panamá e Por fim, no Grupo C, figuram Nicarágua, Argentina, República Dominicana e Colômbia.

A estreia brasileira na AmeriCup será no dia 23 de agosto, às 16h10 (horário de Brasília), contra o Uruguai. No dia seguinte, às 18h40, o confronto será com Bahamas. A participação na fase de grupos termina no dia 26, às 22h10, diante dos EUA.