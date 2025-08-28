logo ebc
PSG enfrentará Bayern e Barcelona na fase inicial da Liga dos Campeões

Recordista com 15 títulos, Real Madrid vai encarar City e Liverpool
Rohith Nair*
Publicado em 28/08/2025 - 16:03
Bengaluru (Índia)
O Paris Saint-Germain, atual campeão europeu, enfrentará o Bayern de Munique e o Barcelona na Liga dos Campeões desta temporada, enquanto o Real Madrid, recordista com 15 títulos, enfrentará o Manchester City e o Liverpool após sorteio realizado na quinta-feira (28).

O PSG também enfrentará os times da Premier League Tottenham Hotspur e Newcastle United, além de Atalanta e Bayer Leverkusen no novo formato da fase de grupos, que começou na última temporada.

O Real Madrid enfrentará novamente o Manchester City e viajará para Liverpool no que será a volta ao lar de Trent Alexander-Arnold, que deixou Anfield para se juntar ao Real na última temporada. O Real também enfrentará a Juventus em casa.

O Liverpool também enfrentará Inter de Milão, Atlético de Madri e Eintracht Frankfurt, e o Bayern jogará contra Chelsea e Arsenal.

A Inter de Milão, vice-campeã da última temporada, recebe o Liverpool e o Arsenal, e a equipe italiana viaja para enfrentar Borussia Dortmund e Atlético de Madri.

O Barcelona, campeão da LaLiga e semifinalista do ano passado, recebe o PSG e tem jogos fora de casa contra Chelsea e Newcastle.

O Arsenal, semifinalista na última temporada, também joga contra Atlético de Madri e Club Brugge.

