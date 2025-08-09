logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Rádio Nacional transmite jogos da 19ª rodada da Série A do Brasileirão

Neste sábado, às 18h30, no Maracanã: Flamengo x Mirassol
Agência Brasil
Publicado em 09/08/2025 - 16:50
Rio de Janeiro
flamengo, futebol, mundial de clubes
© Gilvan de Souza/Flamengo/Direitos Reservados

O Flamengo enfrenta hoje (9) o Mirassol, às 18h30, no Maracanã, e o Vasco joga contra o Atlético Mineiro, em São Januário, às 16h, no domingo (10). As duas partidas disputadas no Rio terão cobertura ao vivo da Nacional

A partida Flamengo e Mirassol terá a narração de André Luiz Mendes, comentários de Rodrigo Campos. Bruno Mendes estará na reportagem e no plantão da informação.

Vasco x Atlético Mineiro

No confronto entre Vasco e Atlético de Minas Gerais, a narração será de André Marques e comentários de Rachel Motta. As reportagens e o plantão de informação estarão com Rodrigo Campos.

Classificação

Flamengo lidera o Brasileirão, com 37 pontos. O Mirassol soma 28 e ocupa a quinta colocação na tabela. Já o Atlético-MG está em décimo lugar, com 23 pontos, e o Vasco em 17º, com 15 pontos conquistados na competição.

Transmissão

As transmissões entram no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões. A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical. O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Relacionadas
bahia, ferroviária, brasileiro feminino
TV Brasil transmite no sábado jogos decisivos do Brasileirão Feminino
Edição:
Aécio Amado
Brasileirão Rádio Nacional Flamengo x Mirassol Vasco x Atlético Mineiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks during a press briefing following phone calls with U.S. President Donald Trump, amid Russia’s attack on Ukraine, in Kyiv, Ukraine, May 19, 2025. REUTERS/Thomas Peter/File Photo
Internacional Zelenskiy rejeita concessões antes de negociação entre Trump e Putin
sab, 09/08/2025 - 18:33
Araraquara (SP), 09/08/2025 - Lance de jogo entre Ferroviária e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Foto: Rebeca Reis/CBF
Esportes Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino
sab, 09/08/2025 - 18:27
Palestinos carregam ajuda em Beit Lahia, norte de Gaza 1/8/2025 REUTERS/Mahmoud Issa
Internacional Governo brasileiro critica plano de expansão militar de Israel em Gaza
sab, 09/08/2025 - 18:05
Brasília (DF) 25/04/2024 - Em reunião com representantes da GOL, Latam, Azul Linhas Aéreas e Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR) nesta quinta-feira, o Ministério de Portos e Aeroportos (MPor) e a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) definiram ações para aperfeiçoar os procedimentos relacionados ao transporte aéreo de animais: Foto: Ministro Silvio Costa Filho/ X
Economia Brasil amenizará efeitos do tarifaço com novos mercados, diz ministro
sab, 09/08/2025 - 18:00
Chanceler turco Hakan Fidan em Sofia 30/1/2024 REUTERS/Stoyan Nenov
Internacional Turquia diz que países muçulmanos devem se unir contra tomada de Gaza
sab, 09/08/2025 - 17:41
Officers of the New York City Police Department recover evidence at the shooting scene in Times Square. Three people are shot in Times Square, and tourists scatter the area following the gunfire in Manhattan, New York, United States, on August 9, 2025. Three people are struck by gunfire in Times Square in the area of West 44th Street and 7th Avenue. NYPD officers converge on the area to search for evidence and gather clues. Detectives arrive on the scene, and police implement several road closures in the area. The shooting takes place Saturday morning at approximately 1:20 AM. An 18-year-old female, a 19-year-old male, and a 65-year-old male are shot, and the victims are transported by EMS to a local area hospital. (Photo by Kyle Mazza/NurPhoto)NO USE FRANCE
Internacional Três pessoas ficam feridas em tiroteio na Times Square, em Nova York
sab, 09/08/2025 - 17:20
Ver mais seta para baixo