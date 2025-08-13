logo ebc
Rafael defende pênalti e São Paulo garante empate na Libertadores

Fortaleza e Vélez Sarsfield ficam no 0 a 0 no Castelão
Agência Brasil
Publicado em 12/08/2025 - 23:55
Rio de Janeiro
O São Paulo contou com o brilho do goleiro Rafael para garantir um empate sem gols com o Atlético Nacional (Colômbia), na noite desta terça-feira (12) no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín, em jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América.

As equipes voltam a medir forças na próxima terça-feira (19), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbis, para definir quem avança para as quartas de final da competição continental.

A equipe comandada pelo técnico argentino Hernán Crespo teve como destaque o goleiro Rafael, que defendeu cobrança de pênalti de Cardona aos 22 minutos do segundo tempo. O mesmo Cardona falhou em outra penalidade máxima aos 13 da etapa inicial, quando chutou para fora.

Fortaleza empata

Quem também ficou no 0 a 0 pela ida das oitavas da Libertadores na noite desta terça-feira foi o Fortaleza, diante do Vélez Sarsfield (Argentina) no Estádio do Castelão. A definição de quem avança na competição será na próxima terça no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires.

