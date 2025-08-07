Raphinha, Vini Jr, Amanda e Marta são indicados ao Bola de Ouro
Quatro atacantes brasileiros estão na lista de indicados ao prêmio Bola de Ouro, da revista France Football, que contempla os melhores atletas na última temporada (2024/25) na Europa. Raphinha (atualmente no Barcelona) e Vinicius Júnior (Real Madrid) aparecem entre os 30 indicados na categoria masculina. Já entre as 30 mulheres relacionadas, o Brasil conta com Marta (Orlando Pride) e Amanda Gutierres (Palmeiras) na disputa. As indicações foram anunciadas nesta quinta-feira (7) em 10 categorias da premiação. A cerimônia de entrega está programada para 22 de setembro, no Teatro du Châtelet, em Paris.
Outros quatro brasileiros também concorrem à premiação da France Football. Prestes a estrear pelo Chelsea (Inglaterra), o jovem Estêvão é um dos 10 finalistas ao Troféu Kopa, que premia o melhor jogador sub-21. Ex-Palmeiras, o atacante de 19 anos foi eleito revelação do Campeonato Brasileiro no ano passado.
Outro representante brasileiro é o gaúcho Alisson Becker, goleiro do Liverpool, campeão da Premier League. Ele foi indicado ao Troféu Yashin, concedido ao melhor goleiro da temporada.
Na categoria melhor técnico de futebol feminino, Arthur Elias é um dos cinco finalistas ao Troféu Johan Cruyff. Recém-campeão da Copa América Feminina com a seleção brasileira, Elias também conduziu a amarelinha à medalha de prata olímpica nos Jogos de Paris.
Na disputa do troféu do Time do ano está o Botafogo, que concorre com outros quatro clubes europeus (Barcelona, Chelsea, Liverpool e PSG). No ano passado, o Alvinegro Carioca faturou os títulos da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Histórico
O último jogador brasileiro contemplado com o Bola de Ouro foi Kaká, em 2007. Também receberam o prêmio Ronaldinho (2005), Ronaldo (1997 e 2002) e Rivaldo (1999).
O argentino Lionel Messi é, de longe, o maior vencedor, com oito prêmios (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 e 2023).
Indicações ao Bola de Ouro
FUTEBOL MASCULINO
Jude Bellingham (ENG) - Real Madrid
Gianluigi Donnarumma (ITA) - PSG
Ousmane Dembele (FRA) - PSG
Serhou Guirassy (GUI) - Borussia Dortmund
Denzel Dumfries (NED) - Inter de Milão
Desire Doue (FRA) - PSG
Viktor Gyokeres (SWE) - Sporting/Arsenal
Erling Haaland (NOR) - Manchester City
Achraf Hakimi (MAR) - PSG
Harry Kane (ENG) - Bayern de Munique
Khvicha Kvaratskhelia (GEO) - Napoli/PSG
Robert Lewandowski (POL) - Barcelona
Alexis Mac Allister (ARG) - Liverpool
Lautaro Martinez (ARG) - Inter de Milão
Kylian Mbappe (FRA) - Real Madrid
Scott McTominay (SCO) - Napoli
Nuno Mendes (POR) - PSG
João Neves (POR) - PSG
Michael Olise (FRA) - Bayern de Munique
Cole Palmer (ENG) - Chelsea
Pedri (ESP) - Barcelona
Raphinha (BRA) - Barcelona
Declan Rice (ENG) - Arsenal
Fabian Ruiz (ESP) - PSG
Mohamed Salah (EGY) - Liverpool
Virgil Van Dijk (NED) - Liverpool
VinIcius Júnior (BRA) - Real Madrid
Vitinha (POR) - PSG
Florian Wirtz (GER) - Bayer Leverkusen/Liverpool
Lamine Yamal (ESP) - Barcelona
FUTEBOL FEMININO
Barbra Banda (ZAM) - Orlando Pride
Sandy Baltimore (FRA) - Chelsea
Aitana Bonmatí (ESP) - Barcelona
Lucy Bronze (ENG) - Chelsea
Mariona Caldentey (ESP) - Arsenal
Klara Buhl (GER) - Bayern de Munique
Steph Catley (AUS) - Arsenal
Sofia Cantore (ITA) - Juventus/Washington Spirit
Melchie Dumornay (HAI) - OL Lyonnes
Temwa Chawinga (MAW) - Kansas City Current
Emily Fox (USA) - Arsenal
Cristiana Girelli (ITA) - Juventus
Esther Gonzalez (ESP) - Gotham FC
Caroline Graham Hansen (NOR) - Barcelona
Patri Guijarro (ESP) - Barcelona
Amanda Gutierres (BRA) - Palmeiras
Hannah Hampton (ENG) - Chelsea
Pernille Harder (DEN) - Bayern de Munique
Lindsey Heaps (USA) - OL Lyonnes
Chloe Kelly (ENG) - Manchester City/Arsenal
Frida Leonhardsen Maanum (NOR) - Arsenal
Marta (BRA) - Orlando Pride
Clara Mateo (FRA) - Paris FC
Ewa Pajor (POL) - Barcelona
Claudia Pina (ESP) - Barcelona
Alexia Putellas (ESP) - Barcelona
Johanna Rytting Kaneryd (SWE) - Chelsea
Alessia Russo (ENG) - Arsenal
Caroline Weir (SCO) - Real Madrid
Leah Williamson (ENG) - Arsenal
Demais indicações
Técnico do time masculino do ano: Antonio Conte, Luis Enrique, Hansi Flick, Enzo Maresca, Arne Slot
Técnico do time feminino do ano: Sonia Bompastor, Arthur Elias, Justine Madugu, Renee Slegers, Sarina Wiegman
Clube masculino do ano: Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool, Paris St Germain
Clube feminino do ano: Arsenal, Barcelona, Chelsea, OL Lyonnes, Orlando Pride
Troféu Yashin masculino: Alisson Becker, Yassine Bounou, Lucas Chevalier, Thibaut Courtois, Gianluigi Donnarumma, Emi Martinez, Jan Oblak, David Raya, Matz Sels, Yann Sommer
Troféu Yashin feminino: Ann-Katrin Berger, Cata Coll, Hannah Hampton, Chiamaka Nnadozie, Daphne van Domselaar
Troféu Kopa masculino: Ayyoub Bouaddi, Pau Cubarsi, Désiré Doué, Estêvão, Dean Huijsen, Myles Lewis-Skelly, Rodrigo Mora, João Neves, Lamine Yamal, Kenan Yildiz
Troféu Kopa feminino: Michelle Agyemang, Linda Caicedo, Wieke Kaptein, Vicky Lopez, Claudia Martinez Ovando.
* Com iniformações da Agência Reuters.