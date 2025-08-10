Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (10), às 13h45, o embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Este é o Jogo 1 em que as duas equipes disputam o troféu do campeonato após uma trajetória emocionante.

O primeiro confronto da série melhor de cinco ocorre no ginásio Castelinho, em São Luís, casa do Sampaio Basquete. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será a campeã da 15ª edição da LBF.

Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe do Maranhão garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José de São Paulo.

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa é com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.

Final – Liga de Basquete Feminino – Ao Vivo na TV Brasil

Sampaio Basquete x Sesi Araraquara - Jogo 1

A partir das 13h45 de domingo (10)

