logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF

TV Brasil transmite partida neste domingo, às 13h45
EBC
Publicado em 10/08/2025 - 09:00
Brasília
Brasília (DF), 25/07/2025 - TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (10), às 13h45, o embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). TV Brasil
© TV Brasil

A TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (10), às 13h45, o embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). Este é o Jogo 1 em que as duas equipes disputam o troféu do campeonato após uma trajetória emocionante.

O primeiro confronto da série melhor de cinco ocorre no ginásio Castelinho, em São Luís, casa do Sampaio Basquete. Nessa fase, a equipe que conquistar três vitórias sobre o adversário será a campeã da 15ª edição da LBF.

Nas semifinais, o Sesi Araraquara, atual bicampeão da LBF, venceu o Unimed Campinas no segundo jogo da série melhor de três, por 67 a 54. Já a equipe do Maranhão garantiu a vaga na final após se recuperar em duas partidas decisivas contra o São José de São Paulo.

A TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é a detentora oficial dos direitos da competição e a única a exibir as partidas em sinal aberto. A cobertura faz parte da iniciativa da empresa para ampliar a visibilidade do esporte feminino.

Além disso, o canal público transmite o Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol (Séries A1, A2 e A3) e transmitiu a Conmebol Copa América Feminina 2025. Torcedores de todas as regiões do país podem acompanhar as transmissões por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). 

Competição

Para saber como assistir à TV Brasil na sua cidade, acesse: tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar.

Os times Unimed Campinas, Blumenau, AD Santo André, Pontz São José Basketball, Sodiê Mesquita, Sampaio Basquete, Sesi Araraquara, Corinthians e os estreantes ADRM Maringá, Cerrado Basquete e Ourinhos/AOBE são os participantes da LBF 2025.

O sistema de disputa é com todas as equipes se enfrentando em turno e returno, em 22 rodadas. Os oito melhores seguiram para os playoffs. Nas quartas de final e na semifinal, as equipes se enfrentaram em séries de melhor de três jogos.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica.

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play, pelo site http://tvbrasilplay.com.br ou por aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV: https://tvbrasil.ebc.com.br/webtv.

Serviço 

Final – Liga de Basquete Feminino – Ao Vivo na TV Brasil

Sampaio Basquete x Sesi Araraquara - Jogo 1

A partir das 13h45 de domingo (10) 

TV Brasil na internet e nas redes sociais:

  • Site – https://tvbrasil.ebc.com.br
  • Facebook – https://www.facebook.com/tvbrasil
  • Twitter – https://twitter.com/TVBrasil
  • Instagram – https://www.instagram.com/tvbrasil
  • YouTube – https://www.youtube.com/tvbrasil
  • TikTok – https://www.tiktok.com/@tvbrasil
  • TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.br
Relacionadas
Brasília (DF), 03/08/2025 - Sesi Araraquara fez 2 a 0 na série melhor de 3 contra o Campinas e decide torneio contra o representante do Maranhão. Sampaio definiu a semifinal contra o São José (SP) por 2 a 1. Foto: ANDERSON OTTANI/Divulgação
LBF: Sesi Araraquara garante final contra Sampaio Basquete
Seleção de basquete é convocada para a Copa América
Seleção brasileira de basquete é convocada para a Copa América
Basquete Feminino TV Brasil LBF sampaio basquete sesi araraquara
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
Economia Metade das demissões em 2024 foi causada por questões comportamentais
dom, 10/08/2025 - 09:20
Rio de Janeiro (RJ), 30/07/2025 - Motociclistas de aplicativos transitam pelas ruas do centro do Rio. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Conheça dez cuidados para uma viagem de moto mais segura
dom, 10/08/2025 - 09:01
Brasília (DF), 25/07/2025 - TV Brasil exibe, ao vivo, neste domingo (10), às 13h45, o embate entre Sampaio Basquete e Sesi Araraquara pela Liga de Basquete Feminino (LBF). TV Brasil
Esportes Sampaio Basquete e Sesi Araraquara disputam final da LBF
dom, 10/08/2025 - 09:00
Rio de Janeiro (RJ), 25/06/2025 - Motociclista trafega pela passarela de pedestres na Avenida Brasil, zona norte da cidade. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Divergência entre São Paulo e Rio expõe complexidade dos mototáxis
dom, 10/08/2025 - 08:57
Rio de Janeiro (RJ), 09/08/2025 - A apresentadora Teresa Cristina recebe a cantora Silvia Borba para interpretar clássicos do samba-canção e conversar sobre o gênero neste domingo (10), excepcionalmente mais cedo, às 12h30, na edição inédita do programa Samba na Gamboa, da TV Brasil.. Foto: TV Brasil
Cultura Samba-canção embala bate-papo inédito com Silvia Borba na TV Brasil
dom, 10/08/2025 - 08:00
Dia dos pais, criança brincando com o pai no parque
Geral Hoje é Dia: paternidade responsável e direitos humanos são destaques
dom, 10/08/2025 - 07:00
Ver mais seta para baixo