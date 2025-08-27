logo ebc
Santos abre vantagem sobre Botafogo na final do Brasileiro A2

Carol Baiana garante vitória de 1 a 0 das Sereias da Vila
Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 23:13
Rio de Janeiro
© Nayra Halm/Staff Images Woman/CBF/Direitos Reservados

O Santos saiu na frente do Botafogo na decisão da Série A2 do Brasileirão Feminino. Jogando, na noite desta terça-feira (26) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, as Sereias da Vila derrotaram as Gloriosas pelo placar de 1 a 0 em partida que contou com a transmissão ao vivo da TV Brasil.

Agora, na partida de volta, que será disputada a partir das 15h (horário de Brasília) do próximo sábado (30) na Vila Belmiro, o Santos chega com a vantagem de garantir o título mesmo com um empate.

As Sereias da Vila foram superiores desde os minutos iniciais. Assim, ainda antes do intervalo, tiveram as melhores oportunidades. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o Santos chegou a abrir o marcador, com um belo chute de fora da área da lateral Leidiane. Porém, o lance acabou anulado em razão de uma posição de impedimento na origem da jogada.

Já aos 19 minutos da etapa final quem balançou as redes foi Thaisinha, mas o gol foi invalidado por causa de posição irregular de Laryh no decorrer da jogada.

Mas a insistência das Sereias da Vila foi premiada aos 43 minutos. Em rápido contra-ataque a atacante Laryh lançou em profundidade Carol Baiana, que driblou a goleira Michelle antes de marcar o gol da vitória.

Edição:
Fábio Lisboa
