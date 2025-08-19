logo ebc
Santos bate Atlético-MG e faz final do Brasileiro A2 com Botafogo

Sereias da Vila superam Vingadoras por 5 a 4 nos pênaltis
Publicado em 18/08/2025 - 23:42
Rio de Janeiro
O Santos está na decisão do Campeonato Brasileiro Feminino A2. A classificação das Sereias da Vila veio com uma vitória por 5 a 4 nas cobranças de pênaltis (após triunfar por 2 a 1 no tempo regulamentar) sobre o Atlético-MG, na noite desta segunda-feira (18) no estádio da Vila Belmiro, em confronto de volta da semifinal da competição que contou com a transmissão da TV Brasil.

A vaga teve que ser decidida nas penalidades máximas porque no confronto de ida das semifinais as Vingadoras venceram pelo placar de 1 a 0 graças a gol da atacante Luana Índia.

O triunfo das Sereias da Vila começou a ser construído aos 20 minutos do primeiro tempo, quando a meio-campista Suzane Pires acertou belo chute da entrada da área e acabou encobrindo a goleira Maike para abrir o placar.

O segundo do Santos veio aos seis minutos da etapa final, quando Samara bateu com força, a goleira Maike defendeu parcialmente e a artilheira Laryh ficou livre para apenas escorar para o fundo do gol.

Porém, nos acréscimos do segundo tempo, a bola foi levantada na área do Santos e a zagueira Hingredy aproveitou indecisão da defesa santista para bater com a pontinha do pé para superar a goleira Stefane.

Este gol do Atlético levou a decisão para a disputa de pênaltis, na qual a goleira Stefane realizou duas defesas para ajudar o Santos a triunfar por 5 a 4.

Final da competição

Agora, o Santos encontra na decisão o Botafogo, que superou o Fortaleza na outra semifinal.

Edição:
Fábio Lisboa
