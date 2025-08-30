logo ebc
Santos busca empate com Botafogo e conquista Brasileirão Feminino A2

Carol Baiana sai do banco, marca de novo e garante título às Sereias
Lincoln Chaves - Repórter da EBC
Publicado em 30/08/2025 - 18:47
Santos (SP)
Rio de Janeiro (RJ), 30/08/2025 - Jogadoras do time do Santos comemoram título após partidoa contra o time do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro Feminino A2 de Futebol. Foto: Rebeca Reis/CBF
© Rebeca Reis/CBF

O título da Série A2 (segunda divisão) do Campeonato Brasileiro Feminino de 2025 é do Santos. Neste sábado (30), as Sereias da Vila empataram em 1 a 1 com o Botafogo, na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Como tinham vencido a partida de ida no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, na última terça-feira (26), as paulistas ficaram com a taça. A TV Brasil transmitiu o duelo ao vivo.

A conquista premia a melhor campanha do Brasileirão A2. Em 13 jogos, foram dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, com 24 gols marcados e seis sofridos.

A atacante Laryh, com oito gols, foi a artilheira da competição. Além do Santos, subiram à Série A1 (primeira divisão) o vice Botafogo e os semifinalistas Atlético-MG e Fortaleza. Eles ocuparão os lugares dos rebaixados Sport e 3B da Amazônia.

Apesar da maior presença ofensiva do Santos, quem chegou ao gol foi o Botafogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo, a atacante Carol caiu após dividida na área com a volante Rafa Andrade. A árbitra Deborah Cecília Corrêa foi chamada para conferir o lance no vídeo e marcou pênalti.

A própria Carol foi para a cobrança e teve o chute defendido por Stefane. O VAR, porém, entrou novamente em ação, identificou que a goleira santista se adiantou e a penalidade teve que ser repetida. Desta vez, a atacante das Gloriosas não desperdiçou.

No segundo tempo, brilhou a estrela de Carol Baiana. Autora do gol da vitória das Sereias no Rio de Janeiro, a centroavante saiu do banco de reservas e voltou a balançar as redes na decisão.

Aos 35 minutos, a meia Suzane Pires cobrou escanteio pela direita, a goleira Michelle não afastou e a camisa 9 santista concluiu para a meta vazia.

Em vantagem no placar agregado, o Santos conseguiu administrar o empate e fez a festa dos 7.866 torcedores presentes na Vila Belmiro após o apito final.

Edição:
Carolina Pimentel
Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino Brasileirão Feminino A2 santos Botafogo
