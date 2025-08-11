logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR

Competição garante duas vagas diretas para Mundial de 2026, no Canadá
Agência Brasil
Publicado em 11/08/2025 - 18:26
Rio de Janeiro
Seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas avança às quartas de final da Copa América 2025
© Divulgação/CBBC

A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas avançou às quartas de final da Copa América, em Bogotá (Colômbia), com 100% de aproveitamento. Nesta segunda-feira (11), as brasileiras atropelaram El Salvador, por 91 a 4, fechando a fase de grupos na liderança da chave B, com três vitórias em três partidas.  A seleção volta à quadra na terça (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Peru (último colocado do Grupo A, como prevê o regulamento).

O chaveamento completo das quartas de final sairá após o término do último confronto do Grupo A, programado para às 19h30 desta segunda (11), a Colômbia e Canadá (a partir das 19h30). Todos os jogos da competição têm transmissão ao vivo online (on streaming) no canal da Federação Internacional de Basquete em Cadeira de Rodas (IWBF, na sigla em inglês).

A Copa América distribuirá duas vagas diretas ao Mundial de basquete em cadeira de rodas de 2026, em Ottawa (Canadá) para as seleções finalistas e outra duas para repescagem.  Além da vaga no Mundial, o Brasil busca um ouro inédito na competição. A seleção feminina já subiu ao pódio duas vezes, com medalha de bronze. Nas duas ocasiões (2017 e 2022), o Brasil derrotou a Argentina.

A campanha invicta do Brasil começou no último sábado (9), quando venceu o Canadá -sede do Mundial de 2026 – por 70 a 62, pelo Grupo B. No dia seguinte, a seleção bateu a Colômbia por 67 a 29. Na chave A estão Argentina, Estados Unidos, México e Peru.

Todas as oito seleções participantes seguem às quartas, com o seguinte chaveamento: 1º do grupo A x 4º do grupo B, 2ºA x 3ºB, 3ºA x 2ºB e 4ºA x 1ºB. As equipes vencedoras disputarão as semifinais na quarta (13).  A decisão do título está programada para quinta (14).

Relacionadas
Jogadores do Crystal Palace antes de partida contra o Manchester City 17/5/2025 Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Ex-time de Textor, Crystal Palace perde recurso e não joga Liga Europa
São Paulo (SP), 11/08/2025 - Vândalos atacaram Centro de treinamento do Palmeiras com bombas e rojões. Foto: Palmeiras/Divulgação
Academia de Futebol do Palmeiras foi atacada na madrugada de domingo
Araraquara (SP), 09/08/2025 - Lance de jogo entre Ferroviária e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Foto: Rebeca Reis/CBF
Ferroviária e São Paulo empatam nas quartas do Brasileirão Feminino
Edição:
Cláudia Soares Rodrigues
Seleção Brasileira Feminina basquete em cadeira de rodas
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Meio Ambiente Cientistas brasileiros identificam nova espécie de peixe pré-histórico
seg, 11/08/2025 - 18:56
Brasília/DF, 15/05/2024 – Esplanada dos Ministérios, nessa quarta-feira ensolarada de Brasília. Foto: Jose Cruz/Agência Brasil
Direitos Humanos Jovens participam da Semana Nacional da Juventude em Brasília
seg, 11/08/2025 - 18:29
Seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas avança às quartas de final da Copa América 2025
Esportes Seleção feminina avança às quartas da Copa América de basquete em CR
seg, 11/08/2025 - 18:26
Brasília (DF) 11/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participa da cerimônia de entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira, no Palácio do Planalto. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Educação Evasão escolar é questão de Estado, diz Lula na entrega do Prêmio MEC
seg, 11/08/2025 - 18:10
Bebê com microcefalia (Divulgação/TV Brasil)
Justiça Dino garante pagamento de auxílio para vítimas do vírus Zika
seg, 11/08/2025 - 17:01
Brasília (DF), 03/11/2023, Prédio do Instituto Nacional do Seguro Social. Edfício sede do INSS. Fachada do INSS. Setor de autarquia sul Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Justiça INSS devolve mais de R$ 1 bilhão a beneficiários com descontos ilegais
seg, 11/08/2025 - 16:54
Ver mais seta para baixo