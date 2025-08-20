logo ebc
Sesi Araraquara conquista Liga de Basquete Feminino

Título veio com vitória por 65 a 57 sobre Sampaio Basquete
Publicado em 19/08/2025 - 23:51
Rio de Janeiro
O Sesi Araraquara garantiu o título da Liga de Basquete Feminino (LBF) após derrotar o Sampaio Basquete por 65 a 57, na noite desta terça-feira (19) no Ginásio Sesi Leopoldina, em São Paulo, em partida que contou com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Com o triunfo desta terça, o Sesi fechou a série final da competição em três vitórias a um, garantindo o tricampeonato consecutivo da LBF.

A pivô Aline Moura, do Sesi, foi o grande destaque da partida, somando 23 pontos e pegando 14 rebotes.

