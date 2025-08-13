logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Surfe: Yago Dora chega ao Finals como líder do ranking mundial

Brasileiro terá importante vantagem na luta pelo título da temporada
Agência Brasil
Publicado em 13/08/2025 - 20:38
undefined
Yago Dora, etapa de Teahupoʻo, surfe
© Brent Bielmann/World Surf League/Direitos Reservados

O paranaense Yago Dora garantiu, nesta quarta-feira (13), uma importante vantagem para a disputa do WSL Finals (etapa final da Liga Mundial de Surfe que apontará o campeão mundial da modalidade). Isto porque o brasileiro assegurou o primeiro lugar no ranking mundial na etapa de Teahupoo (Taiti), a última antes da competição que definirá o próximo campeão mundial.

Desta forma, no Finals o brasileiro entrará em ação apenas na grande final e tem a possibilidade de ficar com o título mundial caso vença o primeiro round da final. Em caso de uma derrota no round inicial, Yago Dora disputa uma melhor de três com seu oponente para definir quem conquista o troféu da competição.

O primeiro lugar no ranking mundial veio mesmo com a eliminação nas oitavas de final em Teahupoo. Yago Dora foi superado nesta quarta pelo taitiano Mihimana Braye pelo placar de 10,77 a 7,33. Porém, essa derrota não foi um problema, pois o sul-africano Jordy Smith, que ainda sonhava em terminar a etapa regular na primeira posição, também parou nas oitavas ao ser superado pelo campeão olímpico Kauli Vaast pelo placar de 15,43 a 3,33.

Após garantir a vantagem no WSL Finals, que será disputado entre 27 de agosto e 4 de setembro nas ondas de Cloudbreak (Fiji), Dora celebrou o feito em uma postagem nas redes sociais: “Vamos para as finais como líder! O objetivo principal da etapa aqui no Taiti foi cumprido! Mais um passo na direção certa”.

O Brasil terá mais um representante na disputa masculina em Fiji, o potiguar Ítalo Ferreira, que parou nas quartas de final em Teahupoo após derrota para o australiano Jack Robinson por 15,80 a 14,07.

Relacionadas
Yago Dora, campeão, etapa de Tresles, WSL 2025
Yago Dora é campeão em Trestles, palco do surfe em Los Angeles 2028
Saquarema (RJ), 01/07/2023 - Surfista brasileiro Yago Dora é campeão da etapa da Liga Mundial de Surfe (WSL) na praia de Itaúna, em Saquarema. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Yago Dora vence etapa de Saquarema do circuito mundial de surfe
Ítalo Ferreira conquista etapa de Abu Dhabi em pisicina de ondas artificiais e assume liderança da WSL em 16/02/2024
Ítalo Ferreira vence etapa de Abu Dhabi e assume liderança da WSL
Edição:
Fábio Lisboa
esportes surfe WSL Finals Ítalo Ferreira Yago Dora Circuito Mundial de Surfe
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF) 01/08/2025 - O presidente da STF, Luís Roberto Barroso, durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Barroso vota para proibir retorno de vítimas de violência ao exterior
qua, 13/08/2025 - 21:13
Plano de saúde
Saúde Planos de saúde terão de oferecer implante contraceptivo hormonal
qua, 13/08/2025 - 21:05
Brasília (DF), 10/06/2025- Depoimento do general, Heleno. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes começa a ouvir os réus do núcleo 1 na ação da trama golpista, os interrogatórios ocorrerão presencialmente na sala de julgamentos da primeira turma da corte. Foto: Ton Molina/STF
Justiça General Heleno nega participação na trama golpista em alegações ao STF
qua, 13/08/2025 - 20:51
Brasília (DF), 05/06/2025 - Alexandre Ramagem particiapa de interrogatórios dos réus da Ação Penal (AP) 2668 no STF. Foto: Gustavo Moreno/STF
Justiça Ramagem pede absolvição e nega monitoramento ilegal na Abin
qua, 13/08/2025 - 20:45
Yago Dora, etapa de Teahupoʻo, surfe
Esportes Surfe: Yago Dora chega ao Finals como líder do ranking mundial
qua, 13/08/2025 - 20:38
Brasília (DF), 02/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19. Foto: Isac Nóbrega/PR
Justiça Braga Netto nega repasse de dinheiro a Cid e pede absolvição
qua, 13/08/2025 - 20:30
Ver mais seta para baixo