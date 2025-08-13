Surfe: Yago Dora chega ao Finals como líder do ranking mundial

O paranaense Yago Dora garantiu, nesta quarta-feira (13), uma importante vantagem para a disputa do WSL Finals (etapa final da Liga Mundial de Surfe que apontará o campeão mundial da modalidade). Isto porque o brasileiro assegurou o primeiro lugar no ranking mundial na etapa de Teahupoo (Taiti), a última antes da competição que definirá o próximo campeão mundial.

Desta forma, no Finals o brasileiro entrará em ação apenas na grande final e tem a possibilidade de ficar com o título mundial caso vença o primeiro round da final. Em caso de uma derrota no round inicial, Yago Dora disputa uma melhor de três com seu oponente para definir quem conquista o troféu da competição.

A AMARELA SEMPRE FOI NOSSA!!! 🇧🇷💛



ELE É O N°1 DO MUNDO! 🔥 ELE É O DONO DA LYCRA AMARELA! 🐐



O Skinny Goat, @yagodora, vai chegar no Finals 2025 como LÍDER DO RANKING e com gigantesca vantagem! 🌊⚡#WSLBrasil pic.twitter.com/oggmjGRjJl — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) August 13, 2025

O primeiro lugar no ranking mundial veio mesmo com a eliminação nas oitavas de final em Teahupoo. Yago Dora foi superado nesta quarta pelo taitiano Mihimana Braye pelo placar de 10,77 a 7,33. Porém, essa derrota não foi um problema, pois o sul-africano Jordy Smith, que ainda sonhava em terminar a etapa regular na primeira posição, também parou nas oitavas ao ser superado pelo campeão olímpico Kauli Vaast pelo placar de 15,43 a 3,33.

Após garantir a vantagem no WSL Finals, que será disputado entre 27 de agosto e 4 de setembro nas ondas de Cloudbreak (Fiji), Dora celebrou o feito em uma postagem nas redes sociais: “Vamos para as finais como líder! O objetivo principal da etapa aqui no Taiti foi cumprido! Mais um passo na direção certa”.

VOCÊ É O CARA, @italoferreira​ ! 🤩



Nossa reação quando O BRABO garantiu sua vaga no Final Five em FIJI!!!



VAI TER MUITO BRASIL NA FINAL SIM 🇧🇷🔥 #WSLBrasil pic.twitter.com/qDWxKCQb7a — WSL Brasil 🇧🇷 (@WSLBrasil) August 13, 2025

O Brasil terá mais um representante na disputa masculina em Fiji, o potiguar Ítalo Ferreira, que parou nas quartas de final em Teahupoo após derrota para o australiano Jack Robinson por 15,80 a 14,07.