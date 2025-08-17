logo ebc
Takahashi bate australiana em estreia no Europe Smash de tênis de mesa

Nesta segunda, Calderano joga 1ª rodada contra compatriota Vitor Ishiy
Publicado em 17/08/2025 - 19:06
Rio de Janeiro
Bruna Takahashi teve três match points contra, mas reagiu e venceu a norte-americana Lily Zhang na finalíssima feminina, conquistando o bicampeonato da Copa Pan-Americana de Tênis de Mesa, em 23/02/2025.
Primeira brasileira a estrear no Europe Smash 2025 de tênis de mesa, em Malmo (Suécia), a paulista Bruna Takahashi venceu de virada a australiana Constantina Psihogios, por 3 sets a 1 (10/12, 11/1, 11/4 e 11/60. Na próxima rodada, Bruna enfrentará a vencedora do confronto entre a romena Elisabeta Samara (32ª) e a japonesa Harimoto Miwa (6ª), que jogam na terça (19). A competição em Malmo vai até o próximo domingo (24).

Número 19 do mundo, a paulista de 25 anos foi surpreendida no início da partida contra a australiana (60ª no ranking), de apenas 16 anos a forçou nos. Bruna abriu vantagem de 5 a 3 no primeiro game, mas Constantina virou o placar para 8 a 5. Bruna se recuperou e passou a liderar por 10 a 8, no entanto a australiana retomou domínio do jogo e fechou o set em 12 a 10.

Na segunda parcial, Bruna acelerou o ritmo das jogadas, neutralizou a australiana e ganhou por 10 a 1, empatando o jogo. Embalada, Bruna seguiu com jogo acelerado e levou a terceira parcial por 11 a 4, passando à frente no placar. O set seguinte foi bem disputado: a australiana abriu vantagem de 4 a 2, mas não durou muito: Bruna acertou seis pontos consecutivos e deslanchou até levar o set por 11 a 6, selando a vitória por 3 sets a 1.

Calderano estreia nesta segunda-feira (18)

Número 3 do mundo e recém-campeão em do WTT Contender de Forz do Iguaçu (Paraná), o carioca Hugo Calderano disputa a primeira rodada contra o paulista Vitor Ishiy (53º no ranking) às 14h45 (horário de Brasília) desta segunda (18). Quem ganhar, terá pela frente o vencedor do embate entre o japonês Yuta Tanaka (34º) e o chinês Wen Ruibo (35º).

São Paulo - 06/07/2025 - Dirigente responsabiliza Hugo Calderano por imbróglio com visto Sem poder competir nos EUA, brasileiro perderá competição importante. Foto: Divulgação/WTT
Hugo Calderano estreia no Europe Smash contra o compatriota Vitor Ishiy, às 14h45 desta segunda-feira (18) - Foto: Divulgação/WTT

Calderano também competirá a chave de duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. Em julho, eles faturaram o primeiro título juntos no WTT Contender de Buenos Aires (Argentina). A dupla brasileira estreará direto na fase de oitavas de final. Os adversários serão conhecidos na terça (19). Já Vitor Ishiy disputará as duplas masculinas ao lado do equatoriano Alberto Mino.

Cláudia Soares Rodrigues
Bruna Takahashi Europe Smash tênis de mesa Hugo Calderano Vitor Ishiy
