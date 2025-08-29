logo ebc
Técnico do Real defende decisão de deixar Vini Jr no banco de reservas

Para Xabi Alonso, os jogadores devem lutar para estar no time titular
Fernando Kallas*
Publicado em 29/08/2025 - 15:14
Madri
Técnico do Real Madrid Xabi Alonso 26/5/2025 REUTERS/Juan Medina
Reuters

O técnico do Real Madrid, Xabi Alonso, defendeu sua decisão de deixar o atacante brasileiro Vinícius Jr fora do time titular, insistindo que todos os jogadores devem lutar por seu lugar.

A mudança valeu a pena no último domingo (24), quando Vinícius entrou durante a partida para ajudar o Real Madrid a vencer o Oviedo por 3 a 0, dando uma assistência para o segundo gol de Mbappé antes de marcar o seu próprio gol.

O Real Madrid está no topo da LaLiga, junto com outras quatro equipes, depois de vencer as duas primeiras partidas, e joga sábado (30) contra o Mallorca, que está em 16º lugar, com um ponto em dois jogos.

Quando perguntado sobre o impacto da decisão de deixar um jogador de tão alto nível no banco, Alonso não se intimidou.

"No vestiário, o mais importante é que todos estejam dispostos a contribuir, seja no campo ou fora dele", disse o técnico em uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (29). "Acreditar realmente nisso é fundamental. E aqui, todo mundo acredita."

O técnico do Real Madrid elogiou muito a resposta do brasileiro. "Estou muito feliz com o Vini. Contra o Oviedo, ele mostrou que pode ter um grande impacto saindo do banco. Estamos apenas começando... e ele vai ser crucial."

Alonso também apoiou Rodrygo, que substituiu Vinícius na ponta esquerda em sua primeira partida como titular desde o confronto da Copa do Mundo de Clubes contra o Al Hilal em junho.

"Ele teve desempenho de alto nível em diferentes posições. Ele já jogou como nove e até como 10. Mas acho que a ponta esquerda é uma posição muito boa para ele", declarou Alonso.

No entanto, o espanhol não revelou se Rodrygo começaria como titular à frente de Vinícius novamente neste fim de semana.

"Não seria muito inteligente da minha parte dizer o que vou fazer, colocá-lo como titular ou na ponta esquerda novamente", disse ele com uma risada. "Veremos amanhã."

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

