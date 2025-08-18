logo ebc
Tênis: Sinner desiste e Alcaraz conquista Masters 1000 de Cincinnati

Tenista italiano deixou a partida após 23 minutos de disputa
Janina Nuno Rios
Publicado em 18/08/2025 - 18:54
Cidade do México (México)
© Aaron Doster-Imagn Images
Reuters

O espanhol Carlos Alcaraz venceu o Masters de Cincinnati (Estados Unidos) após o italiano Jannik Sinner, cabeça de chave número 1, desistir da partida quando perdia por 5-0 no primeiro set da final nesta segunda-feira (18).

Alcaraz, segundo cabeça de chave do torneio, conquistou seu terceiro título de Masters 1000 da temporada, depois de ter vencido em Monte Carlo (Mônaco) e Roma (Itália).

Sinner, que parecia desconfortável desde o início da partida sob o calor escaldante, desistiu após 23 minutos de jogo, levantando preocupações sobre sua condição física poucos dias antes de começar a defender seu título do Aberto dos EUA.

As partidas de simples no Grand Slam em Nova York começam no próximo domingo (24).

Também não ficou claro se o italiano estará em forma para fazer parceria com Katerina Siniakova no renovado evento de duplas mistas em Flushing Meadows (Estados Unidos), que será realizado terça e quarta-feira.

