logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Tottenham critica insulto racista online contra o atacante Mathys Tel

Ele perdeu um pênalti na derrota para o PSG, que faturou a Supercopa
Pearl Josephine Nazare*
Publicado em 14/08/2025 - 12:33
Bengaluru (Índia)
Mathys Tel em jogo do Tottenham Hotspur contra o Luton Town 26/7/2025 Action Images via Reuters/Andrew Boyers
© REUTERS/Andrew Boyers/Proibida reprodução
Reuters

 O Tottenham Hotspur disse nesta quinta-feira (14) que estava "enojado" com o insulto racial online dirigido ao atacante francês Mathys Tel após a derrota na Supercopa da Uefa contra o Paris Saint-Germain.

O Spurs, vencedor da Liga Europa, desperdiçou uma vantagem de 2 a 0 e acabou perdendo para o campeão europeu PSG por 4 a 3 nos pênaltis em uma dramática Supercopa em Udine, Itália, na quarta-feira (13).

Tel e o zagueiro holandês Micky van de Ven perderam seus pênaltis para o Spurs durante a disputa de penalidades.

"Estamos revoltados com o abuso racial que Mathys Tel recebeu nas mídias sociais após a derrota de ontem à noite na Supercopa da Uefa", disse o Spurs em um comunicado. 

"Mathys demonstrou bravura e coragem para cobrar um pênalti, mas aqueles que o maltratam não passam de covardes, escondendo-se atrás de nomes de usuário e perfis anônimos para expressar suas opiniões repugnantes." 

"Trabalharemos com as autoridades e as plataformas de mídia social para tomar as medidas mais enérgicas possíveis contra qualquer indivíduo que possamos identificar. Estamos com você, Mathys", completou.

Tel, de 20 anos, assinou contrato permanente com o Spurs depois de um empréstimo de quatro meses no clube da Premier League, vindo do time alemão Bayern de Munique, em junho.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
flamengo, internacional, liberadores
Fla vence e abre vantagem sobre Inter nas oitavas da Libertadores
Yago Dora, etapa de Teahupoʻo, surfe
Surfe: Yago Dora chega ao Finals como líder do ranking mundial
seleção brasileira feminina de punhobol é ouro nos Jogos Mundiais - em 13/08/2025
Brasil é campeão masculino e feminino de punhobol nos Jogos Mundiais
Racismo insulto online Tottenham Mathys Tel Atacante Francês Supercopa PSG Pênalti Spurs UEFA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Mathys Tel em jogo do Tottenham Hotspur contra o Luton Town 26/7/2025 Action Images via Reuters/Andrew Boyers
Esportes Tottenham critica insulto racista online contra o atacante Mathys Tel
qui, 14/08/2025 - 12:33
Rio de Janeiro (RJ), 11/07/2025 - Agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro - PCRJ. Foto: PCRJ/Divulgação
Geral Ação policial contra facção criminosa resulta em seis mortos no Rio
qui, 14/08/2025 - 11:18
Rio de Janeiro - Familiares de policiais militares fazem protestos para impedir saída de viaturas no 39° batalhão em Belford Roxo (Fernando Frazão/Agência Brasil)
Geral RJ: em 45 dias, batalhão tem 2 grupos de PM presos por vender serviços
qui, 14/08/2025 - 11:15
Brasília (DF) 14/08/2025 - A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, participa do programa Bom Dia, Ministra. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Meio Ambiente Luta não deve ser para proteger menos o meio ambiente, defende Marina
qui, 14/08/2025 - 11:09
An Israeli flag flutters, as part of the Israeli settlement of Maale Adumim is visible in the background, in the Israeli-occupied West Bank, August 14, 2025. REUTERS/Ronen Zvulun
Internacional Cisjordânia: novos assentamentos enterram criação de Estado palestino
qui, 14/08/2025 - 10:39
São Paulo (SP), 06/01/2025 - Tarifa dos ônibus em São Paulo sofreu aumento . Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Economia Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde
qui, 14/08/2025 - 10:16
Ver mais seta para baixo