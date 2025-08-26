logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

TV Brasil exibe final do Campeonato Brasileiro Feminino nesta terça

Botafogo e Santos se enfrentam pela Série A2 no Nilton Santos
TV Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 15:43
Brasília
chuteira, futebol, bola
© Fernando Torres/CBF/Direitos Reservados

A TV Brasil transmite nesta terça-feira (26) todas as emoções da grande final do Campeonato Brasileiro Feminino – Série A2 entre Botafogo e Santos. A bola vai rolar para o jogo de ida com pré-jogo a partir das 20h45, diretamente do Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

A equipe carioca avançou às finais do A2 após vencer o Fortaleza nos pênaltis. No tempo regulamentar, a partida encerrou em 1 a 1. Nas penalidades, as Gloriosas venceram por 5 a 3.

Já o Santos, se classificou para às finais em confronto com o Atlético (MG). As Sereias da Vila derrotaram o clube mineiro nos pênaltis por 5 a 4, após vitória no tempo normal pelo placar de 2 a 1. As duas equipes finalistas já estão classificadas para a elite do futebol feminino em 2026.

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A2, a emissora também exibe jogos das Séries A1 e A3 do Brasileirão Feminino e exibiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

>> Siga o perfil da Agência Brasil no Facebook 

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS. Assista também pela WebTV

Relacionadas
Richarlison - oitavas de final da Copa do Mundo de 2022 - goleada contra Coreia do Sul
Após eliminatórias Brasil fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul
Aug 7, 2025; Cincinnati, OH, USA; Joao Fonseca (BRA) returns a shot against Yunchaokete Bu (CHN) during the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images
João Fonseca vence estreia contra sérvio e vai à 2ª rodada do US Open
copa do mundo, rugby, seleção brasileira, brasil
Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história
Botafogo santos Campeonato Brasileiro Feminino TV Brasil
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
FILE PHOTO: Boxes of Ozempic and Wegovy made by Novo Nordisk are seen at a pharmacy in London, Britain March 8, 2024. Reuters/Hollie Adams/Proibida reprodução
Saúde Anvisa proíbe versões manipuladas da semaglutida, usada no Ozempic
ter, 26/08/2025 - 17:45
Brasil vence Porto Rico por 3 sets a 0 e fecha primeira fase do Mundial na liderança do Grupo C, em 26/07/2025
Esportes Mundial de vôlei: Brasil bate Porto Rico e fecha 1ª fase na liderança
ter, 26/08/2025 - 17:33
Brasília (DF) 01/08/2025 - Ministro Alexandre de Moraes durante sessão de abertura do segundo semestre judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Moraes determina vigilância integral de Bolsonaro pela polícia penal
ter, 26/08/2025 - 17:30
Diretora do Fed Lisa Cook 23/08/2025 Reuters/Jim Urquhart/Proibida reprodução
Internacional Trump demite diretora do Fed; Lisa Cook vai contestar na Justiça
ter, 26/08/2025 - 17:24
São Paulo (SP), 31/07/2025 - Viatura da Polícia Civil de São Paulo. Foto: PCSP/Divulgação
Geral Polícia de SP prende suspeito de morte de torcedor do Cruzeiro
ter, 26/08/2025 - 17:03
Brasília (DF), 07/02/2025 - Saúde ocular de alunos pede atenção na volta às aulas. Óculos em cima de gramática com lápis, borracha e apontador. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Saúde Oftalmologistas apontam risco de atendimento por pessoas sem formação
ter, 26/08/2025 - 16:58
Ver mais seta para baixo