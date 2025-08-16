TV Brasil transmite hoje jogos decisivos do Brasileirão Feminino

A TV Brasil transmite, neste sábado (16), jogos de volta que definirão vagas e títulos no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As partidas prometem fortes emoções para os torcedores e fazem parte das fases decisivas das Séries A1 e A3 da competição.

Às 15h45, pela Série A1, São Paulo e Ferroviária se enfrentam no MorumBis, em São Paulo, pelo duelo de volta das quartas de final. No primeiro jogo, em Araraquara, as equipes no 0x0. Com isso, quem vencer hoje garante vaga na semifinal. Caso haja novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Mais tarde, às 20h45, será a vez da grande final da Série A3. Atlético Piauiense e Vila Nova (GO) entram em campo, no estádio Albertão, em Teresina (PI), para definir o campeão da temporada.

No jogo de ida, em Goiânia, o Vila Nova venceu por 2 a 1 e agora joga pelo empate para conquistar o título inédito. O Atlético precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo normal; se ganhar por um gol, a disputa vai para os pênaltis.

A transmissão das partidas reforça o compromisso da TV Brasil em valorizar o esporte feminino, ampliando a visibilidade das competições nacionais.

Além do Brasileirão Série A1, A2 e A3, a emissora exibe - com exclusividade - os jogos da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP) - composta por 167 emissoras de televisão e 165 rádios - torcedores de todas as regiões do país poderão acompanhar as emoções ao vivo. Saiba como sintonizar

Crescimento d audiência

Em 2025, a transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino tem apresentado crescimento expressivo na audiência da TV Brasil. A média de público aumentou 23,8% em relação a 2024, considerando as praças do Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

O índice é 51% superior à média geral da emissora neste ano, com os domicílios alcançados por jogo saltando de 118 mil para 140 mil.

Videocast Copa Delas

Para quem deseja acompanhar curiosidades, bastidores e análises da competição, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube, traz entrevistas exclusivas, destaques das rodadas e conteúdos inéditos sobre as equipes participantes.

Sobre as competições

A Série A1 é a principal divisão do futebol feminino brasileiro, reunindo as 16 melhores equipes do país, com disputa em formato tradicional: fase classificatória, quartas de final, semifinais e final.

Já a Série A3 começa com 32 times, divididos em oito grupos. Os quatro semifinalistas garantem vaga na Série A2 da temporada seguinte.

Ao vivo e on demand