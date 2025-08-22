logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

TV Brasil transmite Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino

Partida será jogo de ida da semifinal
Agência Brasil
Publicado em 22/08/2025 - 17:35
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro (RJ) 22/08/2025 - A TV Brasil segue com a sequência de transmissões das fases eliminatórias do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com a exibição neste domingo (24), às 10h, do jogo de ida entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela semifinal da Série A1. Foto: TV Brasil
© TV Brasil

TV Brasil transmite neste domingo (24), às 10h, o jogo de ida entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela semifinal da Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.

A partida será disputada na Arena Barueri, em Barueri (SP), e promete fortes emoções entre as equipes, que chegam embaladas após vitórias decisivas na fase anterior.

No confronto que garantiu a vaga, o Palmeiras se recuperou da derrota por 3 a 2 no primeiro jogo contra o Flamengo e conseguiu uma virada no jogo de volta. Jogando em casa, o Alviverde venceu por 3 a 0.

Já o Cruzeiro, líder na fase classificatória, chegou à semifinal após superar o Bragantino. Depois do empate sem gols no jogo de ida, a Raposa venceu por 2 a 0 em Belo Horizonte.  

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

A transmissão integra a estratégia da TV Brasil de ampliar a visibilidade das competições femininas. Além da Série A1, a emissora também exibe jogos das Séries A2 e A3 do Brasileirão Feminino e transmitiu as partidas da Liga de Basquete Feminino (LBF Caixa).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), torcedores de todo o Brasil poderão acompanhar a decisão em sinal aberto e gratuito, com qualidade de imagem e som.

>> Saiba como sintonizar

Videocast Copa Delas

Para quem deseja aprofundar a experiência, o videocast Copa Delas, disponível no YouTube da TV Brasil, traz entrevistas, análises, comentários técnicos e bastidores dos clubes participantes.

Ao vivo e on demand

A programação da TV Brasil pode ser acompanhada pelo sinal aberto, TV por assinatura, parabólica e online. Os jogos ficam disponíveis ao vivo e sob demanda no TV Brasil Play, via site ou aplicativo gratuito para Android e iOS.

>> Assista também pela WebTV 
 

Relacionadas
Brasília (DF), 07/08/2025 - Passeata da 4ª Marcha das Mulheres Indígenas. Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil
Jogadoras indígenas são homenageadas pelo Museu do Futebol
Brena, Tainá Maranhão e Amanda Gutierres marcaram na vitória do Palmeiras sobre o Flamengo que valeu a classificação às semifinais do Brasileirão Feminino, em 17/08/2025
Palmeiras e Cruzeiro vão duelar nas semifinais do Brasileirão Feminino
santos, botafogo, brasileiro feminino, série a2
CBF anuncia datas e horários da final do Brasileiro Feminino A2
Edição:
Vinicius Lisboa
TV Brasil Brasileirão Feminino Futebol Feminino Palmeiras Cruzeiro
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Rio de Janeiro (RJ) 22/08/2025 - A TV Brasil segue com a sequência de transmissões das fases eliminatórias do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, com a exibição neste domingo (24), às 10h, do jogo de ida entre Palmeiras e Cruzeiro, válido pela semifinal da Série A1. Foto: TV Brasil
Esportes TV Brasil transmite Palmeiras x Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino
sex, 22/08/2025 - 17:35
Brasília, DF 16/10/2023 O Ministério da Justiça e Segurança Pública lança o programa De Boa na Rede. A iniciativa visa combater crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. O ministro da pasta, Flávio Dino, e a coordenadora de Direitos Digitais, Estela Aranha, participam do evento, seguido de entrevista coletiva. Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Dino diz que STF não pode ceder a coações, chantagens e ameaças
sex, 22/08/2025 - 16:55
Members of Venezuela’s National Bolivarian Police stand in formation during a military exercise, in Caracas, Venezuela January 23, 2025. Reuters/Gaby Oraa/Proibida reprodução
Internacional Especialistas rejeitam chamar Venezuela de narcoestado, como diz Trump
sex, 22/08/2025 - 16:51
Bogotá, 22/08/2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante encontro dos Presidentes dos Estados Partes do Tratado de Cooperação Amazônica com a Sociedade Civil e Comunidades Indígenas, no Plaza de Armas. Foto: Ricardo Stuckert/PR
Meio Ambiente Lula cobra financiamento robusto para combate às mudanças do clima
sex, 22/08/2025 - 16:06
Belém (PA), 24/04/2025 - Obras do Parque da Cidade, em Belém. Foto: Fabiola Sinimbú/Agência Brasil
Meio Ambiente Com 47 países confirmados, COP anuncia força-tarefa para acomodações
sex, 22/08/2025 - 16:05
Brasília (DF) 23/04/2024 Deputada Carla Zambelli durante coletiva na Câmara dos Deputados. Foto Lula Marques/ Agência Brasil
Justiça STF forma maioria para condenar Zambelli pela segunda vez
sex, 22/08/2025 - 15:45
Ver mais seta para baixo