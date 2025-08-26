logo ebc
Vojvoda é apresentado oficialmente como novo técnico do Santos

Carille é demitido pelo Vitória após goleada de 8 a 0 para o Flamengo
Agência Brasil
Publicado em 26/08/2025 - 18:23
Rio de Janeiro
Juan Pablo Vojvoda foi apresentado oficialmente pelo Santos nesta terça-feira (26). Em sua primeira entrevista como novo comandante do Peixe, o técnico argentino afirmou que o atacante Neymar não pode ser visto como problema, mas como solução, para uma equipe que ocupa atualmente a 15ª posição do Campeonato Brasileiro, a apenas dois pontos da zona do rebaixamento.

“[Neymar] não é problema para nós, mas é solução. Isto tem que vir da minha parte. Ele pode jogar como camisa 10, como camisa 9. Ele quer estar sempre com a bola. É para o protegermos e fazer render o time todo”, declarou o novo treinador do Santos.

Vojvoda, que chega para substituir Cleber Xavier, estreia no comando do time santista no próximo domingo (31), diante do Fluminense em partida que será disputada na Vila Belmiro a partir das 16h (horário de Brasília).

Demissão no Vitória

Quem está à procura de um novo treinador para sua equipe de futebol profissional é o Vitória. Após ser goleado por 8 a 0 pelo Flamengo, na noite da última segunda-feira (25) no estádio do Maracanã, a direção do Leão anunciou a demissão do técnico Fábio Carille.

Enquanto não define quem será o seu novo comandante, o Vitória será dirigido, de forma interina, por Rodrigo Chagas, técnico da sua equipe sub-20.

Edição:
Fábio Lisboa
