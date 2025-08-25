logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história

Seleção brasileira foi superada pela África do Sul na Inglaterra
Agência Brasil
Publicado em 25/08/2025 - 18:44
Rio de Janeiro
copa do mundo, rugby, seleção brasileira, brasil
© Morgan Harlow/World Rugby/Direitos Reservados

A seleção brasileira de rugby feminino viveu um dia memorável no último domingo (24), pois, pela primeira vez na história, disputou uma partida de Copa do Mundo. Atuando no estádio Franklin’s Gardens, em Northampton (Inglaterra), as Yaras foram derrotadas pelo placar de 66 a 6 pela África do Sul.

No entanto, o resultado e o placar pouco importaram diante de um feito tão importante, como afirmou a capitã da seleção brasileira, Eshyllen Coimbra: “É uma honra estar aqui. Temos 100% de certeza de que saímos daqui orgulhosas por termos dado tudo de nós. Sabíamos que não seria um jogo fácil, mas lutamos até o final e demos o nosso melhor”.

“O placar não é o que estávamos buscando, mas as jogadoras deram tudo que podiam. Elas precisam de mais jogos deste nível para evoluir, é a única opção. Não é fácil estar sempre se defendendo, já que ficam pouco com a posse de bola e acabam tendo um desgaste maior. Mas vejo que agora entenderam melhor a dinâmica dos jogos que terão pela frente e acredito que teremos uma segunda rodada melhor”, declarou o técnico da seleção brasileira, o uruguaio Emiliano Caffera.

O próximo compromisso do Brasil na competição será contra a França, partida que está programada para ser disputada no próximo domingo (31).

Relacionadas
ginástica rítmica, seleção brasileira, brasil, mundial
Ao som de “Evidências”, Brasil conquista prata na série mista
seleção brasileira, brasil, ginástica rítmica, mundial
Mundial de GR: Brasil conquista prata inédita no conjunto geral
flamengo, barcelona, intercontinental sub-20
Em jogo repleto de emoção, Flamengo conquista Intercontinental Sub-20
Edição:
Fábio Lisboa
esportes Rugby Copa do Mundo Seleção Brasileira brasil Yaras
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Logo da Agência Brasil
Geral Governo paulista afasta seis auditores fiscais após Operação Ícaro
seg, 25/08/2025 - 19:30
Aug 7, 2025; Cincinnati, OH, USA; Joao Fonseca (BRA) returns a shot against Yunchaokete Bu (CHN) during the Cincinnati Open at the Lindner Family Tennis Center. Mandatory Credit: Aaron Doster-Imagn Images
Esportes João Fonseca vence estreia contra sérvio e vai à 2ª rodada do US Open
seg, 25/08/2025 - 19:26
Rio de Janeiro (RJ) 05/01/2024 – Demonstração de drone semeador que será usado para despejar sementes durante mutirões de reflorestamento, no Mirante do Pedrão, em Botafogo. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Rio investe R$ 27 milhões na compra de 80 sistemas antidrone
seg, 25/08/2025 - 18:49
Brasília (DF), 19/12/2023 - O ministro do STF, Gilmar Mendes, durante sessão de encerramento do Ano Judiciário. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Justiça Gilmar Mendes veta repasse de dados do Coaf sem autorização judicial 
seg, 25/08/2025 - 18:47
copa do mundo, rugby, seleção brasileira, brasil
Esportes Yaras jogam no Mundial de Rugby pela primeira vez na história
seg, 25/08/2025 - 18:44
Belém (PA), 06/06/2025 - Rio Guamá e a cidade de Belém ao fundo. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil
Meio Ambiente Indústria cria plataforma para divulgar práticas sustentáveis na COP30
seg, 25/08/2025 - 18:39
Ver mais seta para baixo