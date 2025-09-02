logo ebc
Ancelotti comanda primeira atividade com todos os convocados

Rádio Nacional transmite jogo entre Brasil e Chile na próxima quinta
Agência Brasil
Publicado em 02/09/2025 - 20:12
Rio de Janeiro
© Rafael Ribeiro/CBF/Direitos Reservados

O técnico italiano Carlo Ancelotti realizou, nesta terça-feira (2) na Granja Comary, em Teresópolis, a primeira atividade da seleção brasileira com todos os convocados para o jogo contra o Chile, válido pela 17ª, e penúltima, rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

Após o primeiro treino, realizado na última segunda (1) sem a presença de nomes como o goleiro Alisson, o lateral Caio Henrique, o zagueiro Gabriel Magalhães e os atacantes Raphinha e Gabriel Martinelli, o comandante do Brasil começou a esboçar uma possível equipe titular.

Caso opte por manter o esquema de jogo que levou à vitória de 1 a 0 sobre o Paraguai no último compromisso pelas Eliminatórias, Ancelotti terá que procurar substitutos para dois dos quatro nomes do quarteto de ataque, Matheus Cunha e Vinicius Junior, que não estão disponíveis. Dois fortes candidatos são Estêvão e João Pedro, que têm brilhado com a camisa do Chelsea (Inglaterra).

Em entrevista concedida à CBF TV, João Pedro deixou claro que a possível presença na equipe titular da seleção em pleno estádio do Maracanã seria algo especial: “'É um estádio muito especial para mim, onde fiz minha estreia [como jogador profissional pelo Fluminense], meu primeiro gol, o primeiro hat-trick [três gols em uma mesma partida], então voltar a vestir a camisa da seleção e poder jogar será um momento muito especial para mim e minha família. Que possa sair meu primeiro gol [pela seleção], porque é um momento que espero muito e sei que está cada vez mais perto”.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite o confronto entre Brasil e Chile, que será disputado a partir das 21h30 (horário de Brasília) da próxima quinta-feira (4) no estádio do Maracanã.

Edição:
Fábio Lisboa
