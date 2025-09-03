logo ebc
Ancelotti manterá Brasil com quatro atacantes em duelo contra o Chile

Seleção joga às 2130 desta quarta no Maracanã pelas Eliminatórias
Agência Brasil
Publicado em 03/09/2025 - 16:32
Rio de Janeiro
Técnico Carlo Ancelotti durante entrevista 3/9/2025 REUTERS/Ricardo Moraes
© RICARDO MORAES

A seleção brasileira masculina de futebol seguirá com quatro atacantes contra o Chile no penúltimo jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na noite desta quinta-feira (4), no Maracanã. O técnico italiano Carlo Ancelotti disse em entrevista coletiva nesta quarta (3) que quer ver o time jogando para frente, mas sem descuidar da defesa.  Para isso, o treinador decidiu manter o mesmo esquema tático adotado no último jogo da amarelinha contra o Paraguai. Já classificado, o Brasil enfrenta o Chile, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 17ª rodada das Eliminatórias. O jogo terá transmissão da Rádio Nacional.

“Saímos do jogo contra o Paraguai muito contentes, satisfeitos, penso que o time jogou muito bem, teve boa atitude, ofensiva, defensiva, intensidade. É o que queremos fazer no jogo de amanhã, jogar intenso, ser forte defensivamente, fazer uma boa pressão ofensiva, jogar rápido com bola. Acho que se pode repetir o jogo contra o Paraguai para que a torcida possa estar contente com nosso jogo”, afirmou Ancelotti.

O ataque brasileiro deve começar jogando com Raphinha, Estêvão, João Pedro e Gabriel Martinelli. O quarteto atuou junto na tarde de terça (2), no primeiro treino com todos os convocados. No mesmo time estavam Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Malhalhães e Douglas; Casemiro e Bruno Guimarães.

"Testei quatro atacantes no treino. A ideia é jogar sem mudar muito o que foi no jogo contra o Paraguai. Vou colocar muitos atacantes, mas o importante é que o time não perca equilíbrio e defenda bem", projetou o técnico italiano.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ancelotti adiantou o posicionamento de alguns atacantes na armação das jogadas.

“O João Pedro pode jogar como número 10 ou como centroavante. No jogo de amanhã [quinta, 4 de setembro], vai jogar como centroavante. Atrás dele tenho que pensar quem colocar, pode ser Estêvão, pode ser Raphinha também”, disse o técnico. “O Estêvão tem muita qualidade e pode jogar também por dentro. Como estamos vendo nos treinos. Raphinha, Vinicius, Martinelli, também jogam muito bem por dentro. É o que pede o futebol moderno”, concluiu.

