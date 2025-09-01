logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Antony assina com Bétis após acordo do clube espanhol com United

Clube espanhol pagará R$ 159,5 milhões por atacante brasileiro
Lori Ewing*
Publicado em 01/09/2025 - 16:52
Manchester (Inglaterra)
Antony durante final da Conference League entre Bétis e Chelsea REUTERS/Dylan Martinez
© REUTERS/Dylan Martinez/Proibida reprodução
Reuters

O Bétis contratou em definitivo o atacante Antony, do Manchester United, antes do prazo final para transferências nesta segunda-feira (1º), depois que os clubes chegaram a um acordo de 25 milhões de euros (R$ 159,5 milhões).

Há uma cláusula que prevê que o United ficará com 50% de uma venda futura do jogador de 25 anos, que não receberá nenhum pagamento pela transação.

Antony fez 62 jogos na Premier League pelo United, marcando cinco gols e dando três assistências desde que o clube de Old Trafford o comprou por 81,3 milhões de euros (R$ 518,7 milhões) do Ajax Amsterdam em 2022.

Ele se juntou ao Bétis por empréstimo em janeiro e marcou nove gols em todas as competições.

A saída de Antony faz parte da reformulação do elenco do United nesta janela de transferências, com o Napoli contratando o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund por empréstimo de uma temporada também nesta segunda-feira (1º).

Antony estava entre os jogadores que queriam deixar o clube nesta janela, junto com Marcus Rashford, Tyrell Malacia e Jadon Sancho.

Rashford foi emprestado ao Barcelona no mês passado e Sancho tem sido especulado no Aston Villa em uma transação por empréstimo.

* É proibida a reprodução deste conteúdo. 

Relacionadas
Brasil fatura a AmeriCup de basquete, com vitória sobre a Argentina, quebrando um jejum de 16 anos sem título - em 31/08/2025
Brasil é campeão da AmeriCup de basquete após 16 anos de jejum
Rio de Janeiro- 31/08/2025 - Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo
Grêmio arranca empate com o Flamengo no Maracanã pelo Brasileirão
Coreia do Sul - 31/08/2025 -Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo Maria Clara Pacheco ganha etapa do circuito pela segunda vez no ano. Foto World Taekwondo/Divulgação
Brasileira supera campeã olímpica e vence Grand Prix de taekwondo
Antony Real Bétis contratação Mancherster Unites empréstimo brasileiro atacante campeonato espanhol
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
cuiabano, botafogo
Esportes Nottingham Forest anuncia a contratação do lateral Cuiabano
seg, 01/09/2025 - 19:45
Unicamp
Educação Unicamp prorroga período de inscrições do vestibular até 8 de setembro
seg, 01/09/2025 - 19:13
São Paulo (SP), 01/09/2025 - Túnel Santos-Guarujá recebe licença ambiental prévia e avança para leilão de concessão. Foto: MPA/Divulgação
Economia Leilão do Túnel Santos-Guarujá terá dois grupos estrangeiros
seg, 01/09/2025 - 19:09
Dupla de Luisa Stefani com húngara Timea Babos avança às quartas de final do US OPen, em 1º/09/2025
Esportes Dupla de Luisa Stefani vence 3ª seguida e vai às quartas do US Open
seg, 01/09/2025 - 19:05
Brasília (DF), 02/04/2020 - Ministro da Casa Civil Braga Netto durante coletiva de Imprensa no Palácio do Planalto sobre as ações de enfrentamento no combate ao Covid-19. Foto: Isac Nóbrega/PR
Justiça Em parecer ao STF, PGR defende que Braga Netto deve continuar preso
seg, 01/09/2025 - 18:57
Logo da Agência Brasil
Geral Justiça do Rio suspende concurso para professor da prefeitura de Magé
seg, 01/09/2025 - 18:54
Ver mais seta para baixo