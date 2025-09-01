Antony assina com Bétis após acordo do clube espanhol com United

O Bétis contratou em definitivo o atacante Antony, do Manchester United, antes do prazo final para transferências nesta segunda-feira (1º), depois que os clubes chegaram a um acordo de 25 milhões de euros (R$ 159,5 milhões).

Há uma cláusula que prevê que o United ficará com 50% de uma venda futura do jogador de 25 anos, que não receberá nenhum pagamento pela transação.

Antony fez 62 jogos na Premier League pelo United, marcando cinco gols e dando três assistências desde que o clube de Old Trafford o comprou por 81,3 milhões de euros (R$ 518,7 milhões) do Ajax Amsterdam em 2022.

Ele se juntou ao Bétis por empréstimo em janeiro e marcou nove gols em todas as competições.

𝗟𝗮 𝗰𝗮𝗯𝗿𝗮 𝗺𝗲𝗰𝗮́𝗻𝗶𝗰𝗮. pic.twitter.com/zk9u2f6muq — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) September 1, 2025

A saída de Antony faz parte da reformulação do elenco do United nesta janela de transferências, com o Napoli contratando o atacante dinamarquês Rasmus Hojlund por empréstimo de uma temporada também nesta segunda-feira (1º).

Antony estava entre os jogadores que queriam deixar o clube nesta janela, junto com Marcus Rashford, Tyrell Malacia e Jadon Sancho.

Rashford foi emprestado ao Barcelona no mês passado e Sancho tem sido especulado no Aston Villa em uma transação por empréstimo.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.