logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Após oito anos, goleiro Ederson troca Manchester City por Fenerbahçe

Brasileiro receberá R$ 70 milhões a partir da atual temporada 2025/26
Pearl Josephine Nazare*
Publicado em 02/09/2025 - 15:10
Bengaluru (Índia)
Ederson em jogo do Manchester City contra o Brighton & Hove Albion 31/8/2025 Action Images via Reuters/Matthew Childs
© REUTERS/Matthew Childs/Proibida reprodução
Reuters

O goleiro brasileiro Ederson completou uma transferência permanente para o time turco Fenerbahçe após oito anos repletos de troféus no Manchester City, anunciou o clube da Premier League nesta terça-feira (2).

Ederson levantou 18 troféus no City após sua transferência do time português Benfica em 2017, incluindo seis títulos da Premier League e um da Liga dos Campeões. Ele também ganhou o prêmio Luva de Ouro da Premier League três vezes.

O City deve substituir o goleiro brasileiro de 32 anos pelo italiano Gianluigi Donnarumma, ex-Paris St Germain.

"Ele realmente consolidou seu lugar na história do Manchester City, e todos nós desejamos a ele o melhor no próximo capítulo de sua carreira", disse o diretor de futebol do City, Hugo Viana, em um comunicado.

"E ele nos deixa sabendo que sempre será bem-vindo neste clube de futebol."

A mídia britânica informou que a taxa de transferência foi de cerca de 12 milhões de libras (R$ 87,6 milhões).

"Foi acordado com o clube Manchester City e Ederson Santana de Moraes a respeito de sua transferência. O jogador receberá um valor líquido de 11 milhões de euros (R$ 69,0 milhões) por temporada a partir da temporada 2025/2026", disse o Fenerbahçe.

Eles não revelaram a duração do contrato.

Ederson, que estava entrando no último ano de seu contrato, tem sido o número um do City desde que se mudou para o Etihad por 40 milhões de euros (R$ 254 milhões).

"Deixo o Manchester City incrivelmente orgulhoso do que conquistamos juntos e me sinto honrado por ter vestido a camisa tantas vezes", disse Ederson, acrescentando que se orgulha do que o clube conquistou sob o comando do técnico Pep Guardiola.

"Sob o comando de Pep, nós dominamos a Premier League e conquistamos a Europa. Cheguei a Manchester há oito anos cheio de esperança, mas não poderia ter previsto um período tão bonito juntos."

"Jogar pelo City foi o momento mais especial da minha vida e sempre serei um torcedor deste clube especial", completou.

(Reportagem adicional de Canan Sevgili)

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
cuiabano, botafogo
Nottingham Forest anuncia a contratação do lateral Cuiabano
Brasil, eliminatórias, treino, seleção
Eliminatórias: Brasil inicia preparação para jogo contra o Chile
CLOUDBREAK, FIJI - SEPTEMBER 1: Yago Dora of Brazil surfs in the practice session prior to the commencement of the Lexus WSL Finals Fiji on September 1, 2025 at Cloudbreak, Tavarua, Fiji. (Photo by Ed Sloane/World Surf League)
Yago Dora é campeão mundial de surfe profissional
Ederson Goleiro Transferência Manchester City clube turco Fenerbahçe luva de ouro Premier League
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Trabalhadores da construção civil Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo
Economia Em 12 meses, economia brasileira acumula 6º maior crescimento do G20
ter, 02/09/2025 - 15:31
Brasília (DF), 07/09/2024 - Apresentação do Desfile de 7 de Setembro, realizado na Esplanada dos Ministérios. Foto: Bruno Peres/Agência Brasil
Política Brasil Soberano será tema do desfile de 7 de setembro em Brasília
ter, 02/09/2025 - 15:18
Ederson em jogo do Manchester City contra o Brighton & Hove Albion 31/8/2025 Action Images via Reuters/Matthew Childs
Esportes Após oito anos, goleiro Ederson troca Manchester City por Fenerbahçe
ter, 02/09/2025 - 15:10
Brasília - 22.05.2023 - Foto da Fachada do Congresso Nacional, em Brasília. Foto: Antônio Cruz/ Agência Brasil
Política Advogado diz que houve conivência de servidores com fraudes do INSS
ter, 02/09/2025 - 15:04
Brasília (DF) 02/09/2025 - O ministro relator Alexandre de Moraes, na sessão do STF de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Defesa de Mauro Cid pede manutenção da delação premiada ao STF
ter, 02/09/2025 - 15:01
Brasília (DF) 02/09/2025 - O Procurador-geral da República, Paulo Gonet na sessão do STF do julgamento de Bolsonaro e de mais sete réus da trama golpista Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Para Gonet, acusação provou tentativa de golpe liderada por Bolsonaro
ter, 02/09/2025 - 14:21
Ver mais seta para baixo