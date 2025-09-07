logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Aryna Sabalenka se sagra bicampeã do Aberto dos EUA

Bielorrussa derrotou a norte-americana Amanda Anisimova na decisão
* Amy Tennery e Shrivathsa Sridhar
Publicado em 07/09/2025 - 14:09
Nova York (EUA)
Aryna Sabalenka, tênis, us open
© Mike Frey-Imagn Images/Direitos Reservados
Reuters

A tenista número um do mundo, Aryna Sabalenka, manteve sua coroa do Aberto dos Estados Unidos com uma vitória por 2 sets a 0, parciais de 6-3 e 7-6 (7-3) sobre a norte-americana Amanda Anisimova, oitava cabeça de chave, na final feminina da competição na noite do último sábado (6), reforçando sua posição como a rainha moderna das quadras rápidas.

A bielorrussa não perde uma grande final de quadra dura desde 2022. O mais recente troféu eleva seu número de Grand Slams para quatro, com ela se tornando a primeira mulher a vencer dois Abertos dos EUA consecutivos desde que Serena Williams conquistou três consecutivos de 2012 a 2014.

O confronto entre duas das mulheres mais potentes do tênis, com golpes fortes e saques poderosos, se resumiu a erros não forçados, já que Sabalenka os manteve em 15, contra 29 da raquete de sua adversária.

“Quero agradecer a todos que vieram aqui, que voaram para estar no meu camarote”, disse Sabalenka, que se ajoelhou depois de conquistar a vitória com um saque impossível de ser devolvido e abraçou seus técnicos nas arquibancadas em uma cena de total alegria.

“Vou chegar a muitas outras finais e não me importa onde vocês estejam no mundo, eu quero vocês no meu box”.

Jogando em sua segunda grande final, Anisimova, nascida em Nova Jersey, teve a torcida partidária do famoso Arthur Ashe Stadium ao seu lado, mas não conseguiu manter o ritmo.

“Tem sido um ótimo verão [no hemisfério norte], perder em duas finais seguidas é ótimo, mas também é muito difícil”, disse Anisimova, de 24 anos, que ficou em lágrimas mais uma vez depois do desgosto de sua derrota por 6-0 e 6-0 na final de Wimbledon há dois meses.

“Não lutei o suficiente pelos meus sonhos hoje”.

* Com reportagem adicional de Janina Nuno Rios, Simon Jennings e Maria Tsvetkova.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.

Relacionadas
Bia Haddad estreia com vitória na chave de simples do Aberto da Austrália - em 15/01/2024
Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying
cruzeiro, corinthians, futebol feminino
BR Feminino: Corinthians e Cruzeiro empatam no primeiro jogo da final
bahia, confiança, copa do nordeste, futebol
Bahia goleia Confiança e garante pentacampeonato da Copa do Nordeste
esportes Tênis US Open Aryna Sabalenka Amanda Anisimova WTA
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
Brasília (DF), 05/09/2025 - O cineasta Silvio Tendler. Foto: MST/Divulgação
Cultura TV Brasil faz homenagem a Silvio Tendler com exibição de documentário
dom, 07/09/2025 - 15:57
Santo Antônio do Descoberto (GO), 08/08/2025 - Desocupação de área rural no entorno do DF remanescente de quilombo. Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Defesa de fazendeiros em Goiás contesta decisão sobre quilombolas
dom, 07/09/2025 - 15:25
brasil, japão, mundial, vôlei feminino
Esportes Brasil garante bronze no Campeonato Mundial de vôlei feminino
dom, 07/09/2025 - 15:02
Festival de Música FM Nacional, microfone
Cultura Roda do Choro terá Batucada no aniversário de 102 anos da Rádio MEC
dom, 07/09/2025 - 14:51
Brasília (DF), 07/09/2025 - Leonardo Farias com sua esposa Paula Farias e os filhos Caetano e Maitê falam sobre o desfile do Dia da Independência. Foto: José Cruz/Agência Brasil
Geral Brasileiros celebram soberania; Curupira e Zé Gotinha desfilaram
dom, 07/09/2025 - 14:51
Rio de Janeiro (RJ), 07/09/2025 – O Grito dos Excluídos e Excluídas reúne manifestantes na região central da cidade. Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Desfile e protesto tomam as ruas do centro do Rio de Janeiro
dom, 07/09/2025 - 14:12
Ver mais seta para baixo