Esportes

Bahia derrota Atlético-MG e avança na Copa do Brasil Feminina

Sport chega às quartas de final com triunfo de 3 a 1
Agência Brasil
Publicado em 16/09/2025 - 21:17
Rio de Janeiro
bahia, atlético-mg, futebol feminino, copa do brasil
© Rafael Rodrigues/EC Bahia/Direitos Reservados

Graças a um gol da atacante Wendy Carballo, o Bahia derrotou Atlético-MG por 1 a 0, na noite desta terça-feira (16) no estádio Antônio Carneiro, em Alagoinhas (BA), e garantiu a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil de futebol feminino.

Jogando na condição de mandantes, as Mulheres de Aço dominaram as ações desde os primeiros minutos de bola rolando. Porém, a equipe baiana só conseguiu garantir a vitória aos 28 minutos do segundo tempo, quando Wendy Carballo mostrou eficiência para superar a goleira Maike.

Leoas avançam

Outra equipe a avançar na Copa do Brasil foi o Sport, que bateu a Realidade Jovem pelo placar de 3 a 1 na Ilha do Retiro, em Recife (PE). As Leoas construíram a vitória com gols de Gessica, Bianquinha e Layza, enquanto Ingrid descoutou para a equipe de São Paulo.

Edição:
Fábio Lisboa
