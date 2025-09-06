logo ebc
logo Agência Brasil
Esportes

Bahia goleia Confiança e garante pentacampeonato da Copa do Nordeste

Tiago (foto) marca três gols e comanda vitória de 5 a 0 do Tricolor
Agência Brasil
Publicado em 06/09/2025 - 19:43
Rio de Janeiro
bahia, confiança, copa do nordeste, futebol
© Rafael Rodrigues/EC Bahia/Direitos Reservados

Com uma atuação de gala na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Bahia goleou o Confiança por 5 a 0 para garantir o título da edição 2025 da Copa do Nordeste. Esta é a quinta oportunidade na qual o Tricolor de Aço ficou com o troféu da competição, após as vitoriosas campanhas de 2001, 2002, 2017 e 2021.

O time comandado pelo técnico Rogério Ceni já chegou ao segundo jogo da decisão com uma mão na taça, após ter superado o Dragão por 4 a 1, na última quarta-feira (3) em plena Arena Batistão, em Aracaju, no confronto de ida.

O show do Bahia começou cedo. Logo aos quatro minutos do primeiro tempo, Tiago aproveitou cruzamento rasteiro de Rodrigo Nestor para escorar para o fundo das redes. Seis minutos depois o uruguaio Lucho Rodríguez mostrou faro de gol para ampliar a vantagem do Tricolor de Aço. Ainda na etapa inicial, mas aos 17, o zagueiro Rezende marcou o terceiro.

Aos 36 minutos Tiago marcou pela segunda vez na partida, ao completar de cabeça após cruzamento de Iago. O camisa 77 do Bahia viveu uma noite especial neste sábado, e precisou de apenas mais três minutos para receber de Rodrigo Nestor, partir em velocidade e bater na saída do goleiro Allan para marcar seu terceiro gol na decisão.

Com uma vantagem tão elástica construída antes do intervalo, coube ao Bahia apenas gerenciar as ações na etapa final para confirmar o título da Copa do Nordeste.

Relacionadas
bahia, confiança, copa do nordeste
Copa do Nordeste: Bahia vence Confiança por 4 a 1 e encaminha título
Bia Haddad estreia com vitória na chave de simples do Aberto da Austrália - em 15/01/2024
Bia Haddad estreia no SP Open contra adversária do qualifying
brasil, itália, mundial, vôlei feminino
Vôlei: Brasil perde para Itália e fica fora da decisão do Mundial
Edição:
Fábio Lisboa
esportes futebol Copa do Nordeste Bahia Confiança CBF
Compartilhe essa notícia
Mais notícias
03.09.2025 - Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante Pronunciamento à nação, 7 de setembro. Palácio do Planalto – Brasília (DF) Fotos: Ricardo Stuckert / PR
Política Lula exalta soberania e defesa do povo em rede do 7 de setembro
sab, 06/09/2025 - 20:55
Ukrainian President Volodymyr Zelensky delivers a speech to the nation at the presidential palace.
Internacional Zelensky rejeita proposta russa de encontro em Moscou
sab, 06/09/2025 - 20:28
bahia, confiança, copa do nordeste, futebol
Esportes Bahia goleia Confiança e garante pentacampeonato da Copa do Nordeste
sab, 06/09/2025 - 19:43
Brasília - 06/09/2025 Plenária dos Pescadores Artesanais. Foto: Felipe Araújo.
Política Pescadores artesanais priorizam demarcações em 1º Plano Nacional
sab, 06/09/2025 - 18:48
Seul- 15/8/2025 - Presidente sul-coreano Lee Jae Myung em Seul. Foto: Ahn Young-joon/Pool via REUTERS
Internacional Coreia do Sul promete apoio a imigrantes coreanos presos nos EUA
sab, 06/09/2025 - 17:54
Logo da Agência Brasil
Internacional Boko Haram mata dezenas de pessoas em ataque no nordeste da Nigéria
sab, 06/09/2025 - 17:10
Ver mais seta para baixo